Introduzione

Un profondo vortice ciclonico di origine artica sta modificando rapidamente il quadro meteo sull’Italia, con pioggia, neve e un generale calo delle temperature. L’irruzione di aria gelida proveniente dal Circolo Polare Artico, dopo aver attraversato Regno Unito ed Europa centrale, ha infatti raggiunto il Mediterraneo favorendo la formazione di un vortice che sta intensificando i fenomeni su molte regioni. Tra sabato 22 e domenica 23 novembre il meteo sarà molto variabile: pioggia, neve e poi sole, con un clima decisamente più freddo. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it.