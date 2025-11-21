Introduzione
Un profondo vortice ciclonico di origine artica sta modificando rapidamente il quadro meteo sull’Italia, con pioggia, neve e un generale calo delle temperature. L’irruzione di aria gelida proveniente dal Circolo Polare Artico, dopo aver attraversato Regno Unito ed Europa centrale, ha infatti raggiunto il Mediterraneo favorendo la formazione di un vortice che sta intensificando i fenomeni su molte regioni. Tra sabato 22 e domenica 23 novembre il meteo sarà molto variabile: pioggia, neve e poi sole, con un clima decisamente più freddo. Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Arriva il freddo dalla Groenlandia, nevicate al Nord
Una bassa pressione con aria molto fredda proveniente dalla Groenlandia interessa già il Paese, portando temporali, venti forti e un generale abbassamento delle temperature, con possibili nevicate al Nord. Secondo la Protezione, dalle prime ore di venerdì, sono attesi venti da forti a burrasca, sia sull'Emilia-Romagna che sulla Sicilia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Previste, inoltre, nevicate al di sopra dei 400-600 metri, su Emilia-Romagna e Veneto. Valutata per la giornata di oggi allerta arancione sulla Sicilia nord-occidentale, gialla sul Molise e su parte di Emilia-Romagna Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
Al Nord: pioggia, neve e venti in rinforzo
Il Nord sarà tra le aree più colpite nelle prossime ore, con piogge diffuse su Alpi e Prealpi e nevicate abbondanti a quote basse. La neve potrà spingersi fino in pianura al Nordovest nelle fasi più fredde della perturbazione, soprattutto tra la tarda serata e la prossima notte, quando il richiamo di aria polare renderà l’atmosfera ancora più favorevole ai fenomeni nevosi. I venti aumenteranno di intensità lungo le coste, con mare molto mosso e forti mareggiate sul Mar Ligure.
Centro e Sardegna: instabilità in aumento
Il freddo maltempo non risparmierà nemmeno il resto del Paese. Nubi compatte caratterizzeranno la giornata su Centro e Sardegna, con piogge inizialmente su Toscana, Lazio, Umbria e zone interne dell’isola. Dalla serata il peggioramento si intensificherà, con precipitazioni più diffuse e neve sotto i 1000 metri sugli Appennini, localmente più in basso nelle valli interne. Libeccio e Maestrale tenderanno a rinforzare, rendendo i mari molto mossi e facendo calare ulteriormente le temperature.
Sud: piogge intense e vento forte
Al Sud la giornata sarà segnata da maltempo, inizialmente su Campania, alta Puglia e Calabria tirrenica, con piogge diffuse, temporali e raffiche di vento fino a 60–70 km/h. Col passare delle ore i fenomeni si sposteranno verso il settore ionico e la Sicilia settentrionale. Altrove prevarranno cieli molto nuvolosi con piovaschi intermittenti. L’arrivo dell’aria fredda sarà graduale ma evidente entro sera.
Veneto: stato di attenzione per nevicate
La Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate dalla mezzanotte alle 12 di venerdì 21 novembre. Sono previste nevicate sulle zone montane e pedemontane fino a 500-700 metri, localmente più in basso nei settori prealpini, con possibili lievi accumuli. In pianura interna non si esclude neve mista a pioggia in caso di rovesci.
Weekend 22-23 novembre: verso il grande freddo
Tra sabato 22 e domenica 23 novembre, secondo IlMeteo.it, si passerà dalla pioggia al sole e al grande freddo. Il fronte gelido artico irromperà già da oggi, 21 novembre, favorendo la formazione di un ciclone con piogge intense, venti di burrasca e un deciso calo delle temperature.
Sabato 22 novembre: pioggia e neve a bassa quota
Nel corso della mattinata di sabato, sono previste nevicate a bassa quota, anche in pianura, su basso Piemonte ed Emilia. Al Nord seguirà un miglioramento con ampie schiarite, ma temperature sotto la media. Il maltempo insisterà invece al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Gli Appennini faranno il pieno di neve con fiocchi fino a quote collinari in Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo.
Domenica 23 novembre: sole ma freddo intenso
Domenica il vortice si allontanerà lasciando le ultime piogge al Sud, mentre il resto del Paese vedrà più sole. Le temperature scenderanno nettamente, con minime fino allo zero o sottozero anche in pianura al Nord e nelle zone interne del Centro, con gelate diffuse.
Atteso nuovo peggioramento meteo la prossima settimana
Tra il pomeriggio e la sera di domenica è atteso un nuovo peggioramento con le prime precipitazioni al Nordovest e sui versanti tirrenici, con neve a quote molto basse sulle Alpi occidentali e localmente in pianura tra Lombardia e Piemonte.
Le previsioni di sabato nel dettaglio
Al Nord: tempo soleggiato al Nordovest e in montagna, cielo coperto altrove con neve debole al mattino in Emilia. Venti freddi di Bora e Grecale. Al Centro, tempo compromesso dalle precipitazioni, più diffuse su bassa Toscana, Umbria e Marche, nevose in collina. Alternate a schiarite altrove. Al Sud, la giornata sarà caratterizzata da piogge forti e temporali soprattutto sul lato tirrenico e sulla Sicilia, specie occidentale. Piovaschi altrove.
Le previsioni di domenica del dettaglio
Al Nord, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà a tratti nuvoloso. Soltanto in serata peggiorerà con neve. Al Centro: giornata con molte nubi sui settori tirrenici, ma rare precipitazioni. Sul resto delle regioni avremo un ampio soleggiamento. Al Sud, precipitazioni diffuse e a tratti moderate su Calabria e Sicilia tirreniche, localmente anche in Puglia. Nubi irregolari altrove.