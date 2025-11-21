Chieti, famiglia nel bosco. Papà dopo allontanamento figli: terribile

“Sì, purtroppo è successo. Ci hanno tolto i bambini”, ha detto Nathan Trevallion dopo la decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila di allontanare i tre figli della famiglia che vive nel casolare di Palmoli. I minori sono stati trasferiti in una casa famiglia vicina, dove saranno seguiti da un tutore

“Sì purtroppo è successo ed è stato terribile. Ci han tolto i nostri bambini”. Con queste parole, riportate dal Corriere della Sera , Nathan Trevallion ha raccontato la prima notte trascorsa da solo nel casolare di Palmoli, dopo la decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila che ha disposto l’allontanamento dei tre figli della famiglia anglo-australiana che vive nella casa nel bosco nella provincia di Chieti. I minori sono stati trasferiti in una casa famiglia poco distante dal paese, dove sarà un tutore a occuparsi di loro.

L’intervento di servizi sociali e carabinieri



Quando i servizi sociali e carabinieri sono arrivati al casolare, l’avvocato Giovanni Angelucci è riuscito a permettere alla madre di accompagnare i bambini nella struttura protetta e restare con loro per la prima notte. “Altrimenti lo choc sarebbe stato davvero insopportabile”, ha riferito il legale. “Catherine ieri è andata con i bambini ma non ha dormito nella stanza con loro come succedeva sempre. Purtroppo è così. Stamattina porterò loro vestiti, giochi e quello di cui hanno bisogno”, ha raccontato Nathan.



Una vicenda che ha acceso l’attenzione pubblica



La vicenda era finita all'attenzione della Procura minorile dell'Aquila lo scorso anno, dopo un ricovero ospedaliero dei bambini a seguito di un'intossicazione da funghi. Un controllo dei carabinieri nella casa aveva portato a una segnalazione che aveva comportato la sospensione della potestà genitoriale, senza però interrompere l'affidamento dei minori alla famiglia. Con il nuovo provvedimento, i bambini dovranno stare nella comunità indicata dal tribunale, mentre la madre resterà al loro fianco. I genitori ribadiscono che la loro scelta non nasce da negligenza, ma dal desiderio di vivere a contatto con la natura, tutelando il legame con i figli e con gli animali. Intanto quasi 31mila persone hanno firmato una petizione online per chiedere che la famiglia possa restare unita nella casa nel bosco.