A Milano una camminata non competitiva contro la violenza di genere

Domenica 23 novembre alle 10 avrà luogo la terza edizione della camminata non competitiva della Casa Rifugio Antigone presso il parco Nord. La quota di partecipazione sarà devoluta a sostegno delle donne accolte

Una camminata collettiva contro la violenza di genere. Domenica 23 novembre, alle ore 10, a Milano avrà luogo la terza edizione della camminata non competitiva della Casa Rifugio Antigone presso il parco Nord della città. Pensata in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre, la camminata di sensibilizzazione prevede un percorso a partire dal Bar Sun Strac del parco Nord di Milano e lungo il circuito - lungo circa tre chilometri - saranno presenti installazioni per riflettere sul tema della violenza di genere.

La locandina dell'evento.
La locandina dell'evento.

La quota sarà devoluta alla casa rifugio Antigone

L'evento è organizzato dalla casa rifugio Casa Antigone di Fondazione Somaschi Onlus grazie alla collaborazione con diversi enti presenti sul territorio, tra cui Municipio 9 Milano, Sun Strac, La Piro, Comitato Cittadini Affori, Il Millesimo, Fondazione Abitare. La quota di iscrizione verrà devoluta alle attività della Casa Rifugio Antigone, per sostenere le donne accolte nella casa rifugio. Il ritrovo è domenica 23 alle 8.30. Ogni partecipante riceverà una sacchetta con gadget per la giornata.

Cosa sono e come lavorano i centri per gli uomini autori di violenza

