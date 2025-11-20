A Milano una camminata non competitiva contro la violenza di genere

Domenica 23 novembre alle 10 avrà luogo la terza edizione della camminata non competitiva della Casa Rifugio Antigone presso il parco Nord. La quota di partecipazione sarà devoluta a sostegno delle donne accolte

Una camminata collettiva contro la violenza di genere. Domenica 23 novembre, alle ore 10, a Milano avrà luogo la terza edizione della camminata non competitiva della Casa Rifugio Antigone presso il parco Nord della città. Pensata in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre, la camminata di sensibilizzazione prevede un percorso a partire dal Bar Sun Strac del parco Nord di Milano e lungo il circuito - lungo circa tre chilometri - saranno presenti installazioni per riflettere sul tema della violenza di genere.