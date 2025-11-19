Mario Cipollini, operazione al cuore: "Non si molla di un millimetro"

Offerte Black Friday
Cronaca

Post su Instagram dell'ex campione di ciclismo dopo l'intervento per i problemi al cuore. "Oggi è stata una giornata veramente complicata. Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, ma volevo tranquillizzarvi che è andato tutto bene con variazioni del percorso. Non si molla di un millimetro", dice Cipollini

"Sono un po' sbattuto, è stata una giornata veramente complicata. Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo ma volevo tranquillizzarvi, è andato tutto a posto anche se con delle variazioni del percorso. Non si molla di un millimetro". E' il messaggio video via Instagram dell'ex campione di ciclismo Mario Cipollini, operato ad Ancona dopo il ricovero per problemi cardiaci.

 

Era stato ieri lo stesso ex corridore, classe 1967, a far sapere sempre via social di essere finito in ospedale: "Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po' le bizze - aveva raccontato - L'anno scorso avevo fatto una operazione in cui mi avevano inserito un loop. Ho un piccolo registratore con il quale tramite telefono cellulare e un'applicazione qua ad Ancona monitorano tutta la mia situazione cardiaca di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo. Mi hanno richiamato all'ordine dicendo che avrebbero dovuto cercare con delle sonde di ristimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso. Si potrebbe parlare anche di defibrillatore sottocutaneo, sono nelle mani di persone preparatissime". 

Nel video Cipollini mostra il volto un po' affaticato dall'operazione avvenuta oggi all'ospedale di Torrette di Ancona nella clinica di aritmologia e cardiologia diretta dal professor Antonio Dello Russo. 

