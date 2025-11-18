Mario Cipollini ricoverato in ospedale per controlli al cuore

Problemi cardiaci per l'ex corridore Mario Cipollini, ricoverato nelle scorse ore all'ospedale di Ancona. Ad annunciarlo è stato lo stesso Cipollini in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. "Purtroppo ho dei problemi, il mio cuore continua a fare un po' le bizze - ha raccontato l'ex sprinter lucchese classe '67 -. L'anno scorso avevo fatto una operazione in cui mi avevano inserito un loop. Ho un piccolo registratore con il quale tramite telefono cellulare e un'applicazione, qua ad Ancona, monitorano tutta la mia situazione cardiaca di frequenza. Questo registratore ha detto che qualcosa purtroppo non ha funzionato bene in questo periodo, per cui giustamente mi hanno richiamato all'ordine e detto: 'Mario, dobbiamo purtroppo fare di nuovo lo studio'. Fare lo studio significa che vanno a cercare con delle sonde di ri-stimolare alcune situazioni per rendersi conto se si scatena qualcosa di dannoso, e devono in qualche modo cercare di intervenire per risolvere il problema".

