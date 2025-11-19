Bari, auto finisce in mare durante imbarco: conducente si salva. VIDEO

Il conducente, miracolosamente illeso, è riuscito a salvarsi salendo sul tetto del veicolo in attesa dei soccorsi della Guardia Costiera. Le autorità portuali stanno indagando sulle cause dell’incidente

Momenti di apprensione ieri pomeriggio al porto di Bari, dove un’auto è precipitata in mare durante le operazioni di imbarco su un traghetto diretto verso l’Albania. Il conducente, miracolosamente illeso, si è messo in salvo salendo sul tetto del veicolo mentre attendeva l’arrivo dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto, per motivi ancora in corso di accertamento, ha superato la banchina e ha terminato la corsa in acqua.

I soccorsi

Immediato è stato l’intervento della Guardia Costiera, che ha messo in sicurezza la zona e prestato assistenza al conducente. Testimoni presenti raccontano la scena concitata: l’uomo, visibilmente spaventato, è riuscito a mantenersi in equilibrio sul tetto dell’auto, evitando il rischio di annegamento. Le autorità portuali stanno indagando sulle cause dell’incidente, valutando eventuali responsabilità tecniche o comportamentali. Non risultano altri veicoli o persone coinvolte nell’episodio.