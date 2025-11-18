Chiama la ex 160 volte in un giorno, arrestato per stalking a Milano

Sorpreso sotto casa della ex fidanzata, mentre la insultava e minacciava da ore, il trentacinquenne è stato arrestato in flagranza di reato. L'episodio è avvenuto a Milano

Un ragazzo di 35 anni è stato arrestato dalla Polizia Locale a Milano per atti persecutori nei confronti della sua ex fidanzata. La vittima, una ventiquattrenne, ha riferito agli agenti di essere stata perseguitata a lungo dall'uomo con messaggi e chiamate, fino a 160 volte al giorno, di aver trovato la propria auto danneggiata sotto casa e di essere vittima di revenge porn, reato per il quale aveva già sporto una querela.

Le urla sotto casa e l’arresto

L’uomo, sorpreso sotto casa della donna domenica 16 novembre, si era piazzato davanti all’appartamento urlando nei confronti della vittima insulti e minacciandola per ore. Ad allertare le forze dell’ordine la stessa donna che, dopo l’arresto in flagranza di reato, ha formalizzato una nuova denuncia. La ventiquattrenne ha riferito agli agenti di non aver mai risposto alle telefonate del suo ex, nonostante lui avesse diffuso sue foto intime e avesse trovato la sua auto danneggiata sotto casa.