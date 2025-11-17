Montecatini, insulta clienti taiwanesi: "Cinque pizze per 16 persone"

Offerte Black Friday
Cronaca

Nel filmato il titolare del locale, fratello dell'ex calciatore Pazzini, se la prende col gruppo di turisti, apostrofandoli ripetutamente: "Cinesi di m...". La clip diventa ben presto virale, finisce anche sui media taiwanesi e l'uomo prova a scusarsi con un secondo video su TikTok: "Vi voglio bene"

Un video pubblicato su TikTok da Patrizio Pazzini, fratello dell’ex calciatore Giampaolo, ha scatenato un polverone e un principio di incidente diplomatico tra Italia e Taiwan. Proprietario di una pizzeria a Montecatini, Pazzini ha pensato bene di condividere sui social un filmato in cui prendeva in giro e insultava un gruppo di turisti provenienti da Taiwan che stava cenando nel suo locale. La clip è diventata in breve tempo virale e ha attirato l’attenzione anche dei telegiornali taiwanesi, costringendo Pazzini a rimuoverla e a pubblicare un video di scuse. Nel primo video l'uomo mostrava 16 clienti taiwanesi intenti a mangiare alla Pizzeria del Pazzo, il suo locale di Montecatini. Nel filmato si nota che il gruppo aveva ordinato cinque pizze in totale, dettaglio che l’imprenditore ha commentato con tono polemico. Pazzini ha ripreso la scena rivolgendosi ai clienti: “Da dove venite? Dalla Cina?”. Alla risposta “Taiwan”, Pazzini ha reagito con insulti: “Taiwan? Andatevene a f…!”, aggiungendo poco dopo altre frasi offensive come “Cinesi di m…” e “quei maledetti cinesi!”. 

Il secondo video di scuse

Il filmato ha immediatamente generato indignazione e accuse di razzismo, in Italia ma anche all’estero. A seguito della diffusione del video, la vicenda è approdata sui media di Taiwan, amplificando ulteriormente la polemica. Travolto dalle critiche, Pazzini ha rimosso la clip originale e ha pubblicato un secondo video in cui ha chiesto scusa pubblicamente: “Chiedo scusa a tutto il popolo cinese per il video che ho fatto. Vi voglio bene, chiedo scusa anche a tutto il popolo di Taiwan, noi italiani siamo gente molto scherzosa. Forza Cina! Forza Taiwan!” Nel frattempo la pizzeria è stata travolta da telefonate, molte delle quali contenenti insulti e minacce al titolare.

