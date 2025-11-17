Eurallumina, operai a 40 metri su silo nel Sulcis: "Mimit ci convochi"

Assemblea permanente dei lavoratori di Portovesme che, "esasperati dall'inerzia istituzionale", hanno deciso la clamorosa azione. Cgil, Cisl e Uil sostengono questa nuova iniziativa di lotta e chiedono che il Mimit, Csf, Mef e presidenza del Consiglio intervengano subito per "stanziare i fondi necessari alla continuità operativa" dell'azienda

Protesta eclatante di un gruppo di lavoratori della Eurallumina di Portovesme, situata nel Sulcis. Gli operai, che hanno deciso di salire sul silo numero 3, a circa 40 metri di altezza, si dichiarano "esasperati dall'inerzia istituzionale". Questa azione fa seguito a un'assemblea permanente. Le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil appoggiano la mobilitazione. I sindacati richiedono l'intervento immediato di Mimit, Csf, Mef e della presidenza del Consiglio. L'obiettivo della richiesta è lo stanziamento dei fondi, previsti dalla legge, necessari a garantire la continuità operativa dell'azienda, il pagamento di utenze, salari e fatture delle imprese terziste, oltre ad assicurare la prosecuzione delle bonifiche ambientali.

Le motivazioni della protesta

Le tre sigle, nel comunicato dello scorso 7 novembre, avevano annunciato una possibile mobilitazione generale e l'organizzazione di una trasferta a Roma e il 10 novembre è stata inviata al ministro Urso una richiesta di incontro. "A oggi non è giunto alcun riscontro e, vista l'assoluta incertezza del quadro e la gravità delle conseguenze imminenti, abbiamo ritenuto necessario convocare per la giornata odierna ai i cancelli dello stabilimento l'assemblea generale delle lavoratrici e dei lavoratori - fanno sapere i sindacati e la Rsa -. La stessa assemblea proclama lo stato di mobilitazione generale e sostiene l'iniziativa della delegazione dei lavoratori che sono saliti sul silo a 40 metri".