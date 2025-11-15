Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vaticano, domani a pranzo col Papa anche una cinquantina di trans

Cronaca

L'incontro nell'Aula Paolo VI, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, alla presenza di suor Genevieve Jeanningros e don Andrea Conocchia. "Mi pare una gran bel segno di attenzione e di vicinanza alle persone a tutta la comunità Lgbt", ha detto quest'ultimo

ascolta articolo

Domani al pranzo con Papa Leone, nell'Aula Paolo VI, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, ci sarà anche una cinquantina di persone trans, accompagnate da don Andrea Conocchia e suor Genevieve Jeanningros. Papa Leone conferma dunque questo "gesto di accoglienza", come lo definisce don Conocchia, cominciato con Papa Francesco. "Un sentito grazie a Papa Leone per questa occasione di incontro e di pranzo condiviso. Mi pare una gran bel segno di attenzione e di vicinanza alle persone a tutta la comunità Lgbt", sottolinea don Andrea, parroco di Torvaianica, parlando con l'Ansa.

FOTOGALLERY

©Ansa

1/11
Mondo

Carlo e Camilla in Vaticano incontrano Papa Leone XIV. FOTO

Per la prima volta dai tempi della Riforma anglicana, un sovrano britannico ha pregato in pubblico con un Papa, nella cappella Sistina. Scambio di doni tra il pontefice e il re

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cronaca

L'appuntamento settimanale con il quiz di SkyTg24 sui fatti degli ultimi giorni. Mettiti alla...

Vaticano, domani a pranzo col Papa anche una cinquantina di trans

Cronaca

L'incontro nell'Aula Paolo VI, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, alla presenza di...

Napoli, 26enne ucciso a colpi di arma da fuoco

Cronaca

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era in via Suor Maria della Passione Beata, a Barra,...

Brescia, 43enne muore schiacciato da trattore

Cronaca

L'uomo, originario del Ghana, lavorava da circa quindici anni per un'azienda agricola di Ome. Per...

Attori e registi in Vaticano, Papa: “Cinema sia linguaggio di pace"

Cronaca

"La nostra epoca ha bisogno di testimoni di speranza, di bellezza, di verità: voi con il...

Cronaca: i più letti