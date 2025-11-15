Vaticano, domani a pranzo col Papa anche una cinquantina di trans

L'incontro nell'Aula Paolo VI, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, alla presenza di suor Genevieve Jeanningros e don Andrea Conocchia. "Mi pare una gran bel segno di attenzione e di vicinanza alle persone a tutta la comunità Lgbt", ha detto quest'ultimo

Domani al pranzo con Papa Leone, nell'Aula Paolo VI, in occasione della Giornata mondiale dei poveri, ci sarà anche una cinquantina di persone trans, accompagnate da don Andrea Conocchia e suor Genevieve Jeanningros. Papa Leone conferma dunque questo "gesto di accoglienza", come lo definisce don Conocchia, cominciato con Papa Francesco. "Un sentito grazie a Papa Leone per questa occasione di incontro e di pranzo condiviso. Mi pare una gran bel segno di attenzione e di vicinanza alle persone a tutta la comunità Lgbt", sottolinea don Andrea, parroco di Torvaianica, parlando con l'Ansa.