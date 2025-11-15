Trieste, il bambino ucciso dalla madre aveva uno smartwatch di allarme

Il padre di Giovanni aveva regalato al piccolo figlio uno smartwatch con cui chiamarlo in caso di emergenza. Era un dono che gli aveva fatto l'anno scorso per il compleanno. Lo scrive oggi il quotidiano Il Piccolo precisando che non è ancora chiaro se il bambino lo indossasse la sera della tragedia. Un tipo di regalo che sottolinea i timori del padre operaio al Sincrotrone e che aveva scelto d'accordo con l'avvocata Gigliola Bridda. Da quanto risulta allo stesso quotidiano, comunque, il piccolo non lo avrebbe mai utilizzato. Il padre glielo avrebbe regalato temendo che la ex moglie mettesse in pratica le minacce di morte proferite tempo prima. In passato il piccolo aveva subito anche due episodi di violenza da parte della madre.