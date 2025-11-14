Trieste, madre uccide figlio di 9 anni. Aveva già minacciato di farlo

Olena Stasiuk, 55 anni, ha tagliato la gola al bambino durante una visita: seguita fino a poco tempo fa da un centro di salute mentale, soltanto da poco le era permesso di vederlo senza la presenza di un altro adulto. Due anni fa il bimbo aveva rivelato che lei gli aveva stretto il collo

Tragedia a Muggia, in provincia di Trieste, dove Olena Stasiuk, 55enne di origine ucraina, in passato seguita da un centro di salute mentale, ha ucciso il figlio di nove anni tagliandogli la gola, durante una visita genitoriale. Soltanto da pochissimi giorni erano iniziati gli incontri liberi tra la madre e il bimbo: fino a poco tempo era richiesta la presenza degli assistenti sociali. La donna è stata ritrovata con delle ferite da arma di taglio sul corpo. Tutto è successo nella serata di mercoledì 12 novembre. A dare l’allarme è stato il padre del bimbo (58 anni), intorno alle 21, preoccupato perché il figlio non era ancora uscito dalla casa della madre.

Le minacce della donna all'ex marito

La madre e il padre del bimbo si erano separati poco dopo la sua nascita. Su Il Piccolo si legge che le carte giudiziarie restituiscono una rottura difficile. “Ricordati bene che se io muoio anche nostro figlio muore con me! E non sto scherzando”, avrebbe minacciato la donna in passato. E sembra che, soltanto due anni fa, il figlio avesse riferito di essere stato stretto al collo dalla donna.

Il padre: "Come faccio ora? Una vita senza mio figlio"

Il parroco di Muggia don Andrea Destradi chiede di stringersi non solo “intorno al padre”, ma anche intorno alla madre, "perché anche lei va aiutata": la parola che riassume la vicenda, dice, è “fragilità”. Al Corriere della Sera racconta di aver parlato con il papà: “Lei lo ha ucciso brutalmente, non voglio nemmeno sapere il resto. Come faccio ora? Una vita senza mio figlio”. I preparativi per la festa di San Martino, in programma da oggi a domenica, si sono bloccati: l'evento è stato rinviato a data da destinarsi.