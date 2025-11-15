Napoli, da oggi 15 novembre si possono accendere i termosifoni

Come gran parte dei Comuni della Campania, anche il capoluogo di regione rientra nella zona climatica C. Ciò signfica che dal 15 novembre 2025 e fino al 31 marzo 2026, salvo eccezioni, sarà possibile avviare gli impianti di riscaldamento domestico in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle indicazioni fornite su temperatura massima e orari di funzionamento giornaliero

Napoli e altri Comuni campani in fascia climatica C: cosa significa

Come previsto dal decreto 26 agosto 1993 del Presidente della Repubblica, Napoli rientra insieme alla maggior parte dei Comuni della Campania - inclusi capoluoghi di provincia come Caserta e Salerno - nella fascia climatica C. Secondo questa classificazione, basata sulla temperatura media esterna giornaliera, i riscaldamenti che si avvalgono di combustibili fossili, come metano e gasolio, possono essere accesi tra il 15 novembre e il 31 marzo di ogni anno per una durata massima di 10 ore al giorno tra le 5:00 e le 23:00. Viene previsto inoltre un limite di temperatura a 20 gradi con una tolleranza di 2 gradi in più. Dalle restrizioni sono esclusi gli impianti ibridi come le pompe di calore alimentati principalmente tramite energia elettrica.