Napoli, da oggi 15 novembre si possono accendere i termosifoni

Riscaldamento, da oggi 15 novembre si possono accendere termosifoni a Napoli: cosa sapereCronaca
Come gran parte dei Comuni della Campania, anche il capoluogo di regione rientra nella zona climatica C. Ciò signfica che dal 15 novembre 2025 e fino al 31 marzo 2026, salvo eccezioni, sarà possibile avviare gli impianti di riscaldamento domestico in tutto il territorio comunale, nel rispetto delle indicazioni fornite su temperatura massima e orari di funzionamento giornaliero
Da oggi, 15 novembre, nella città di Napoli prende avvio la stagione termica 2025/26 che fino al 31 marzo prossimo, salvo proroghe, autorizza l'accensione in tutto il territorio comunale degli impianti di riscaldamento per uso domestico seguendo le indicazioni fornite dall'amministrazione di Palazzo San Giacomo.
Napoli e altri Comuni campani in fascia climatica C: cosa significa
Come previsto dal decreto 26 agosto 1993 del Presidente della Repubblica, Napoli rientra insieme alla maggior parte dei Comuni della Campania - inclusi capoluoghi di provincia come Caserta e Salerno - nella fascia climatica C. Secondo questa classificazione, basata sulla temperatura media esterna giornaliera, i riscaldamenti che si avvalgono di combustibili fossili, come metano e gasolio, possono essere accesi tra il 15 novembre e il 31 marzo di ogni anno per una durata massima di 10 ore al giorno tra le 5:00 e le 23:00. Viene previsto inoltre un limite di temperatura a 20 gradi con una tolleranza di 2 gradi in più. Dalle restrizioni sono esclusi gli impianti ibridi come le pompe di calore alimentati principalmente tramite energia elettrica.
