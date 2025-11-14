Roma, giovane precipita da un b&b: arrestato un 25enne

La tragedia si è verificata in un B&B situato in un palazzo di via di San Calepodio, in zona Monteverde, nella tarda serata di ieri, 13 novembre. Sul luogo si sono recati i carabinieri che hanno provveduto all'arresto di un 25enne che si trovava nella stessa stanza con la vittima. Per lui l'accusa è quella di omicidio

Un ragazzo di 27 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal terzo piano di un B&B situato in un palazzo di via di San Calepodio, in zona Monteverde, a Roma. La tragedia è accaduta nella tarda serata di ieri, 13 novembre. Sul luogo si sono recati i carabinieri che hanno provveduto all'arresto di un venticinquenne che si trovava nella stessa stanza con la vittima: è accusato di omicidio. Secondo una prima ricostruzione, i due stavano litigando poco prima che il 27enne precipitasse dal balcone. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

L'allarme dei residenti

A dare l'allarme, dopo la caduta, alcuni residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani al centro della vicenda lavoravano entrambi come commessi proprio nella Capitale.