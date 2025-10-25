Trapani, morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa

Il piccolo era stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza nell'ospedale di Palermo, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Sull'accaduto indaga la polizia

È morto all'ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell'incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza nell'ospedale di Palermo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sull'accaduto indaga la polizia.