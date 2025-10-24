Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bimbo cade da terzo piano a Trapani, è grave

Cronaca

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto

ascolta articolo

Un bambino di dieci anni è caduto questa sera dal balcone della sua casa, situata al terzo piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani. Le circostanze dell'incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale, dove si trova in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. 

Cronaca: Ultime notizie

Bimbo cade da terzo piano a Trapani, è grave

Cronaca

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, impegnati a ricostruire la dinamica...

Roma, tensioni al presidio pro Gaza: idranti in azione

Cronaca

Idranti in azione e manganellate quando i manifestanti hanno tentato di partire in corteo, non...

Luciana Ronchi, convalidato fermo ex compagno. Lui: "Voglio ergastolo"

Cronaca

Resta in carcere l'uomo responsabile dell’omicidio dell’ex compagna uccisa con 14 coltellate...

Donna accoltellata in via Grassini, Polizia Locale sul posto per effettuare i rilievi, Milano, 22 Ottobre 2025, Ansa/Andrea Fasani

Garlasco, Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

Cronaca

Sarebbero state misurate caviglie, piedi, arti superiori, statura e peso. Elementi che dovranno...

Da Musk Foundation un mln di dollari per tutela siti della Roma antica

Cronaca

Sono 11 i progetti vincitori del programma “Expandere Conscientiae Lumen” (ECL), promosso da...

Cronaca: i più letti