Due furti in un giorno per il capogruppo di Azione Matteo Richetti: rubati zaino e trolleyCronaca
Il capogruppo di Azione alla Camera ha subito un primo furto a Firenze e un altro alla stazione di Termini a Roma. Prima gli è stato rubato lo zaino, poi la valigia, che è riuscito a recuperare. Le stazioni italiane “purtroppo restano zone pericolose per quanto impegno ci si metta a bonificarle”, ha detto
Matteo Richetti è stato vittima di due furti in un giorno. Il capogruppo di Azione alla Camera ha subito un primo furto a Firenze e un altro alla stazione di Termini a Roma. Prima gli è stato rubato lo zaino, poi la valigia, che è riuscito a recuperare. “Stavamo rientrando da Brescia, con Calenda e Rosato, perché siamo stati alla festa di compleanno del nostro collega e amico Benzoni. E siamo tornati in treno”, ha raccontato Richetti all'Adnkronos. A Firenze, “avevo con me il mio cane e il treno ha fatto la sosta a Firenze quindi ho approfittato della sosta per farlo camminare un po'. Scendo dal treno, cinque minuti e risalgo e il mio zaino era sparito”, ha raccontato il capogruppo di Azione. Poi, durante la sosta a Roma, “un ragazzo ha aperto il portellone e si è portato via il mio trolley”.
I due furti
Dentro allo zaino rubato “c'erano l'Ipad e altri oggetti personali, insomma un po' di roba. Ho chiamato il capotreno e mi ha detto che, purtroppo, è una dinamica frequente durante la sosta a Firenze”, ha aggiunto. Giunto poi a Roma, quella che Richetti ha vissuto è stata “una scena da film”. “Per fortuna l'autista è stato pronto e ha raggiunto a tutta velocità il ragazzo. Sono arrivati anche i carabinieri che hanno fermato il ragazzo e io, almeno il trolley, l'ho recuperato”, ha spiegato. Per Richetti, le stazioni italiane “purtroppo restano zone pericolose per quanto impegno ci si metta a bonificarle”.