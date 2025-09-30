Esplora tutte le offerte Sky
Gabriella Golia e il marito derubati sul Frecciarossa Milano-Napoli

Spettacolo
©IPA/Fotogramma

La conduttrice milanese e suo marito Marco Alloisio sono stati derubati mentre viaggiavano in treno, da Napoli a Milano. Lo sfogo sui social 

"Sono sconvolta. Sul Frecciarossa Napoli–Milano, all’altezza di Roma, io e mio marito siamo stati derubati… sotto i nostri occhi": è con queste parole che inizia il racconto e lo sfogo di Valeria Golia affidato al suo profilo Instagram. La conduttrice milanese ha subito un furto durante il tragitto in treno che da Napoli la conduceva nella sua città, insieme a suo marito, Marco Alloisio. 

Il post su Instagram

La conduttrice, dopo lo choc iniziale, ha voluto raccontare quanto accaduto attraverso un video postato sui social: "È surreale dover vivere una situazione del genere, in un luogo dove ci si dovrebbe sentire sicuri. La cosa che mi lascia senza parole è che non c’è nessuno che controlli, nessuno di cui potersi fidare davvero. Io credo che sia arrivato il momento che ci siano forze dell’ordine presenti su questi treni, perché viaggiare così significa sentirsi completamente indifesi.”

