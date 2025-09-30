Gabriella Golia e il marito derubati sul Frecciarossa Milano-Napoli

La conduttrice milanese e suo marito Marco Alloisio sono stati derubati mentre viaggiavano in treno, da Napoli a Milano. Lo sfogo sui social

"Sono sconvolta. Sul Frecciarossa Napoli–Milano, all’altezza di Roma, io e mio marito siamo stati derubati… sotto i nostri occhi": è con queste parole che inizia il racconto e lo sfogo di Valeria Golia affidato al suo profilo Instagram. La conduttrice milanese ha subito un furto durante il tragitto in treno che da Napoli la conduceva nella sua città, insieme a suo marito, Marco Alloisio.

