Mantova, uccise donna conosciuta online: giovane condannato a 15 anni

È stato condannato a 15 anni e 8 mesi il giovane di Viadana (Mantova) che nel settembre del 2024, ancora minorenne, uccise la 42enne Maria Campai, di origini romene e residente a Parma, conosciuta su un sito di incontri online. Le indagini avevano portato al fermo del giovane poco dopo il ritrovamento del corpo della donna, nel giardino di una villa disabitata vicina a dove il giovane viveva e dove i due si erano incontrati. "Volevo scoprire cosa si prova a uccidere - aveva detto agli investigatori il giovane - l'ho fatto con una mossa di wrestling".