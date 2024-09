Femminicidio Viadana, oggi interrogatorio di garanzia del 17enne

"Volevo sapere che cosa si prova ad ammazzare una persona"

Intanto, nuovi elementi utili sembrano emergere dai dispositivi digitali del ragazzo sequestrati dai Carabinieri. Appassionato di arti marziali, il 17enne, frequentava siti in cui si spiegava come uccidere una persona a mani mude. Sui social mostrava sostegno per Filippo Turetta, l’assassino di Giulia Cecchettin. "Volevo sapere che cosa si prova ad ammazzare una persona" avrebbe detto agli investigatori subito dopo essere stato fermato. A turbare gli inquirenti è poi il comportamento tenuto durante i sette giorni in cui si cercava Maria Campai risultava ancora formalmente dispersa: è andato regolarmente a scuola e in palestra, per poi tornare a casa con i genitori e le due sorelle nell'appartamento del condominio di via Monteverdi. Non si trova, invece, il cellulare della vittima, sul quale aveva ricevuto le coordinate del luogo dell'incontro e in base alle quali aveva raggiunto Viadana giovedì 19 settembre, in arrivo da Parma.