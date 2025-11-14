Evasione Elia Del Grande, la fidanzata indagata per favoreggiamento

Rossella Piras, la fidanzata di Elia Del Grande, è indagata dalla Procura di Varese per avere favorito la fuga dell'uomo, rintracciato dai carabinieri dopo essere fuggito dalla casa-lavoro. La 57enne è accusata di aver aiutato il 49enne, condannato a 30 anni per aver sterminato la famiglia nel 1998, durante la latitanza dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia, nel Modenese, dov'era sottoposto a una misura di sicurezza. e che da cui è fuggito lo scorso 30 ottobre per essere poi arrestato il 12 novembre .

Per gli inquirenti improbabile che Del Grande abbia fatto tutto da solo

Il fatto che sia indagata si deduce dagli atti di perquisizioni e sequestri dei giorni scorsi, quando i carabinieri di Varese e di Modena erano impegnati nella sua ricerca. "Non ho ancora avuto modo di parlare con la mia assistita e non ho ancora visionato tutti gli atti. La vedrò nei prossimi giorni", ha detto l'avvocato Massimiliano Carnelli, nominato d'ufficio.

Sono due i fascicoli d'inchiesta aperti per chiarire chi abbia aiutato Del Grande: uno a Modena, l'altro a Varese. E proprio la procura di Varese ha iscritto Piras nel registro degli indagati. Per gli inquirenti è improbabile che l'uomo da solo sia riuscito a scappare, a raggiungere la provincia di Varese dall'Emilia e a restare nei boschi per quasi due settimane. Venerdì scorso i carabinieri avevano eseguito una serie di accessi in alcune abitazioni tra Cadrezzate e Monate. Molto probabilmente cercavano prove del supporto a Del Grande.