Roma, riprendono scavi a Casa del Jazz: si cerca il corpo di Adinolfi

Il prefetto Giannini: "Non cerchiamo nulla di particolare, ma è possibile ci siano corpi"

È proprio in quel tunnel mai esplorato che, su disposizione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, si stanno concentrando le ricerche di Adinolfi, anche se le istituzioni preferiscono la prudenza: "Non si sta cercando qualcosa in particolare ma è necessario fare una verifica", ha avvertito il prefetto Lamberto Giannini. L'ispezione nasce dalla segnalazione dell'ex magistrato Guglielmo Muntoni, ora presidente dell'Osservatorio sulle politiche per il contrasto alla criminalità economica della Camera di Commercio di Roma, che ha parlato della presenza di un tunnel “tombato”, chiuso circa 30 anni fa. Il sospetto è che quella galleria sia stata interrata per nascondere qualcosa, come armi e gioielli, che la Banda avrebbe potuto recuperare attraverso una botola. "Poi astrattamente - ha detto - potremmo trovare dei corpi e uno dei corpi ipotizzati è quello del giudice Paolo Adinolfi", magistrato che per anni aveva lavorato alla sezione Fallimentare del Tribunale di Roma prima del trasferimento alla Corte d'Appello pochi giorni prima di sparire nel nulla.

La famiglia di Adinolfi: "No a clamore mediatico"

Ieri, 13 novembre, ha raggiunto la Casa del Jazz anche l'avvocato Lorenzo Adinolfi, figlio del magistrato. "Ora dobbiamo solo aspettare. Non si può dire altro", ha detto sul luogo. La famiglia chiede silenzio spiegando di non essere stata "mai né consultata né informata rispetto a questa iniziativa, né avrebbe mai desiderato il clamore mediatico che ne è conseguito. Chiediamo a tutti silenzio e rispetto per il nostro dolore infinito", hanno sottolineato la moglie e i figli del giudice.

