Bologna, corteo contro governo verso Anci. Tafferugli e cariche

Alcune centinaia di manifestanti si sono mossi per raggiungere la zona della fiera, con l’obiettivo di contestare i ministri ospiti all'Assemblea Anci. Al ponte di San Donato la polizia in tenuta antisommossa ha bloccato il corteo dei collettivi. Ci sono stati tafferugli e cariche
Questa mattina diverse centinaia di manifestanti si sono raccolti in presidio in piazza Verdi a Bologna, iniziando a sfilare in protesta contro il governo. Il corteo dei collettivi vuole raggiungere la zona della fiera per contestare i ministri ospiti all'Assemblea Anci. Al ponte di San Donato, la polizia in tenuta antisommossa ha bloccato il corteo a metà del ponte, impedendo il passaggio. C'è stato qualche tafferuglio con i manifestanti che hanno provato a passare. La testa del corteo ha provato a sfondare, le forze dell'ordine hanno fatto retrocedere gli attivisti. Dopo una carica, i manifestanti hanno fronteggiato i poliziotti gridando "corteo, corteo”.
Il corteo
Al corteo sono presenti i collettivi Cambiare Rotta, il partito Potere al Popolo, Giovani comunisti, e diversi collettivi universitari, tra cui Osa. L'obiettivo, dicono i presenti tenendo strette in mano le bandiere che recitano lo slogan "no Meloni day" e "blocchiamo tutto per un mondo migliore", è "procedere in corteo il più vicino possibile all'Anci, per fare ascoltare alle migliaia di sindaci e amministratori lì riuniti le nostre rivendicazioni". Tra gli slogan, "nessuno spazio a Bologna per i ministri di guerra e di genocidio”. Imponente il dispiegamento di forze dell'ordine in giro per la città.
