Bologna, corteo contro governo verso Anci. Tafferugli e cariche

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bologna, corteo contro il governo: "Arriviamo all’Anci”. Tafferugli e cariche

Cronaca
©Ansa

Alcune centinaia di manifestanti si sono mossi per raggiungere la zona della fiera, con l’obiettivo di contestare i ministri ospiti all'Assemblea Anci. Al ponte di San Donato la polizia in tenuta antisommossa ha bloccato il corteo dei collettivi. Ci sono stati tafferugli e cariche

ascolta articolo

Questa mattina diverse centinaia di manifestanti si sono raccolti in presidio in piazza Verdi a Bologna, iniziando a sfilare in protesta contro il governo. Il corteo dei collettivi vuole raggiungere la zona della fiera per contestare i ministri ospiti all'Assemblea Anci. Al ponte di San Donato, la polizia in tenuta antisommossa ha bloccato il corteo a metà del ponte, impedendo il passaggio. C'è stato qualche tafferuglio con i manifestanti che hanno provato a passare. La testa del corteo ha provato a sfondare, le forze dell'ordine hanno fatto retrocedere gli attivisti. Dopo una carica, i manifestanti hanno fronteggiato i poliziotti gridando "corteo, corteo”.

Il corteo

Al corteo sono presenti i collettivi Cambiare Rotta, il partito Potere al Popolo, Giovani comunisti, e diversi collettivi universitari, tra cui Osa. L'obiettivo, dicono i presenti tenendo strette in mano le bandiere che recitano lo slogan "no Meloni day" e "blocchiamo tutto per un mondo migliore", è "procedere in corteo il più vicino possibile all'Anci, per fare ascoltare alle migliaia di sindaci e amministratori lì riuniti le nostre rivendicazioni". Tra gli slogan, "nessuno spazio a Bologna per i ministri di guerra e di genocidio”. Imponente il dispiegamento di forze dell'ordine in giro per la città.

Vedi anche

Studenti, oggi lo sciopero per la scuola e il clima: "No Meloni Day"
Manifestazione contro la presenza dei Ministri, tra i quali Tajani e Piantedosi, alla 42/a Assemblea Anci in Fiera a Bologna. Tensioni con la polizia, 14 novembre 2025. ANSA/MICHELE LAPINI
I tafferugli a Bologna - ©Ansa
FOTOGALLERY

1/9
Cronaca

"La scuola non è un cantiere", la manifestazione a Milano. FOTO

Armati di caschetti e gilet catarifrangenti, con fischietti e striscioni, genitori, studenti e docenti dell’Istituto Thouar Gonzaga di Milano sono scesi in piazza per dire che 'la scuola non è un cantiere'. Da anni alle prese con strutture fatiscenti, lavori iniziati e mai conclusi, aree recintate e aule inutilizzabili, chiedono agli enti competenti, Città metropolitana in primis, un intervento che possa portare alla conclusione dei lavori nell'istituto comprensivo

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Sciopero 14 novembre, a rischio alcuni voli e mezzi Atac a Roma

Cronaca

Venerdì 14 novembre è una giornata complicata per chi viaggia. In programma, infatti, ci sono tre...

Bologna, corteo contro governo verso Anci. Tafferugli e cariche

Cronaca

Alcune centinaia di manifestanti si sono mossi per raggiungere la zona della fiera, con...

Elicottero precipita nel Mantovano, morto il pilota

Cronaca

L'incidente è avvenuto intorno alle 10.40 nelle campagne di Casalromano. A dare l'allarme è stato...

Trieste, madre uccide figlio di 9 anni. Aveva già minacciato di farlo

Cronaca

Olena Stasiuk, 55 anni, ha tagliato la gola al bambino durante una visita: seguita fino a poco...

Roma, riprendono scavi a Casa del Jazz: si cerca il corpo di Adinolfi

Cronaca

Si torna a scavare sotto quella che un tempo fu la villa di Enrico Nicoletti, cassiere della...

Cronaca: i più letti