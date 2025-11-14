Studenti, oggi lo sciopero per la scuola e il clima: "No Meloni Day"

Promossa da Fridays for Future e dall’Unione degli Studenti, l'astensione coinvolge tutte le scuole italiane. Da Milano a Torino e da Roma a Napoli, i giovani scendono in piazza per chiedere “una nuova formazione, con la scuola di Valditara e l'università della Bernini, per la Palestina libera, per un nuovo mondo”, ha detto Opposizione Studentesca d'Alternativa. La protesta riguarda anche i cambiamenti contro l’emergenza climatica

Gli studenti di tutta Italia si fermano. Per la giornata di oggi, 14 novembre, è stato proclamato uno sciopero studentesco che, promosso da Fridays for Future e dall’Unione degli Studenti, coinvolge tutte le scuole italiane, i dipendenti e gli alunni. Da Milano a Torino e da Roma a Napoli, i giovani scendono in piazza per chiedere “una nuova formazione, con la scuola di Valditara e l'università della Bernini, per la Palestina libera, per un nuovo mondo”, ha riferito Opposizione Studentesca d'Alternativa. La protesta riguarda anche i cambiamenti contro l’emergenza climatica, mentre a Roma gli studenti sfilano in corteo per il "No Meloni day".

Lo sciopero del 14 novembre

L'astensione, la prima delle tre agitazioni programmate fino alla metà di dicembre, è accompagnata dallo slogan “Un’altra scuola, un altro mondo è possibile”. L'Unione degli Studenti richiama così l’attenzione sulle politiche scolastiche e sulle difficoltà quotidiane del mondo dell’istruzione. “In un momento in cui le riforme diventano sempre più repressive, è fondamentale ricordare che un modello di scuola diverso è possibile”, ha detto il coordinatore nazionale Tommaso Martelli. “Il 14 novembre lo diremo chiaramente alla presidente Meloni, al ministro Valditara e a tutte le istituzioni del Paese”, ha aggiunto.

A Roma per il "No Meloni Day"

A Roma, gli studenti sfilano in corteo per il "No Meloni day" da Piramide verso il ministero dell'Istruzione e del Merito, in viale di Trastevere. Una volta arrivati davanti al Mim, "chiederemo di essere ricevuti da Valditara, l'unico che non ci ha mai incontrato", è la richiesta del coordinatore nazionale dell'Unione degli studenti, Tommaso Martelli. Mentre al megafono scandiscono: "Continueremo a bloccare le strade contro questo governo". Intorno, i cartelli preparati dalle altre organizzazioni studentesche che partecipano al corteo. "Soldi alla scuola non alla guerra", scrivono i ragazzi di Osa. Vicino a un palo sono stati appoggiati i fantocci ripieni di carta con i volti della premier Meloni, della ministra Bernini e del senatore Gasparri. "Contro la finanziaria di guerra vogliamo minimo 20 miliardi per università e ricerca", si legge su un altro cartello di Cambiare Rotta. Tra i manifestanti anche i ragazzi di Fridays for future che tornano in piazza per il clima.

Fridays for Future: “La politica non parla di crisi climatica”

Per gli attivisti di Fridays for Future, l'astensione rappresenta un'occasione per riportare l'attenzione sull'emergenza del cambiamento climatico. “La politica non parla di crisi climatica, e bisogna riportare il tema al centro del dibattito pubblico”, ha detto Marzio Chirico, portavoce del movimento.