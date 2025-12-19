Roma, Fontana di Trevi a pagamento dal 1° febbraio: 2 euro per turisti

Offerte Sky
Roma, Fontana di Trevi a pagamento dal 1° febbraio: biglietti da 2 euro per i turisti

Cronaca
©Ansa

Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Gualtieri. "Dal primo febbraio 2026 a Roma sarà istituto un biglietto" per i turisti "per sei siti monumentali e museali che finora erano gratuiti". Tra questi, anche la Fontana di Trevi, per cui sarà previsto un ticket di due euro solo per l'ingresso davanti al catino. Tra le altre attrazioni figurano Villa di Massenzio, il Museo Napoleonico, il museo Carlo Baracco, il museo Pilotti e il museo Canonica

Visitare la Fontana di Trevi non sarà più gratuito per i turisti. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, specificando che "dal primo febbraio 2026 a Roma sarà istituto un biglietto" a pagamento per i turisti "per sei siti monumentali e museali che finora erano gratuiti". Tra questi, anche la Fontana di Trevi, per cui sarà previsto un ticket di due euro solo per l'ingresso davanti al catino. 

A pagamento anche altre attrazioni

Tra le altre attrazioni romane per cui sarà necessario acquistare un biglietto figurano anche Villa di Massenzio, il Museo Napoleonico, il museo Carlo Baracco, il museo Pilotti e il museo Canonica. Resteranno invece "totalmente gratuiti tutti i musei e siti monumentali di Roma Capitale per romani i residenti di Roma e della città metropolitana dal primo febbraio", ha precisato il primo cittadino in una conferenza stampa alla sala Esedra.

