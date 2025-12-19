Roma, Fontana di Trevi a pagamento dal 1° febbraio: 2 euro per turisti

Ad annunciarlo è stato il sindaco Roberto Gualtieri. "Dal primo febbraio 2026 a Roma sarà istituto un biglietto" per i turisti "per sei siti monumentali e museali che finora erano gratuiti". Tra questi, anche la Fontana di Trevi, per cui sarà previsto un ticket di due euro solo per l'ingresso davanti al catino. Tra le altre attrazioni figurano Villa di Massenzio, il Museo Napoleonico, il museo Carlo Baracco, il museo Pilotti e il museo Canonica