Tensioni nel carcere di Como dopo un tentativo di evasione

Un agente sarebbe stato costretto a riparare in uno sgabuzzino, assediato da alcuni detenuti

Sale a tre il bilancio degli agenti di polizia penitenziaria feriti nei disordini scoppiati nel carcere di Como. Il più grave, in codice rosso, è un 24enne trasportato all'ospedale di Monza per un trauma toracico: sarebbe rimasto schiacciato, secondo quanto si apprende, tra le sbarre di un cancello. Non sono gravi, invece, le condizioni di altri due agenti, trasportati in codice verde all'ospedale di Cantù (Como).  

Cosa è successo

Da quanto è trapelato due agenti di polizia penitenziaria sono rimasti contusi nelle tensioni con i detenuti e portati all'ospedale di Cantù in codice verde. Feriti anche alcuni detenuti. "Evidentemente il sistema penitenziario continua a versare in profondissima emergenza, che perdura da troppo tempo, senza che neppure si intravedano misure idonee a fronteggiarla compiutamente", il commento del segretario della Uilpa. "Del resto", ha aggiunto, "se nel Paese si contano ormai oltre 63.500 detenuti a fronte di soli 46.304 posti, in Lombardia 9mila reclusi sono stipati in 5.734 posti, mentre gli agenti in servizio sono solo 3.682, quando ne necessiterebbero oltre 6.000. De Fazio ha anche dato notizia che nella Casa Circondariale di Pavia si è suicidato il 69esimo detenuto dell'anno (più un internato in una REMS), il terzo nella struttura pavese.

