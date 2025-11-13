Arrestato fuggitivo Elia Del Grande: 13 giorni di latitanza

Il 12 novembre i carabinieri hanno fermato Elia Del Grande a Cadrezzate (Varese), ponendo fine alla sua fuga iniziata il 30 ottobre. L’uomo, 49 anni, era scappato dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia dove avrebbe dovuto scontare sei mesi per 40 violazioni della libertà vigilata. Del Grande era tornato nei luoghi del Varesotto dove nel 1998 uccise padre, madre e fratello nella “strage dei fornai”, per cui fu condannato a 30 anni. Il blitz è avvenuto in pochi secondi e senza resistenza; ora sarà trasferito alla Polizia Penitenziaria in attesa delle decisioni del magistrato. Gli inquirenti verificano eventuali complici nella fuga.

E' finita intorno alle venti di sera la fuga di Elia Del Grande, il 49enne scappato lo scorso 30 ottobre dalla casa-lavoro di Castelfranco Emilia (Modena) dove avrebbe dovuto trascorrere sei mesi a causa delle ripetute violazioni al regime di libertà vigilata al quale era sottoposto, 40 in tutto. Sei mesi al termine dei quali sarebbe stata rivalutata la sua pericolosità sociale. E' però scappato prima. In una lettera a Varesenews ha spiegato di averlo fatto per la "totale inadeguatezza" di strutture come le case famiglia che sono "in realtà i vecchi Opg" gli ospedali psichiatrici giudiziari. I carabinieri dei comandi provinciali di Varese e Modena e del Ros lo hanno fermato questa sera a Cadrezzate, in provincia di Varese, dove Del Grande ha tuttora delle proprietà