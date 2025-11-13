Offerte Black Friday
Grosseto, 37enne si toglie la vita in casa poche ore prima dello sfratto

A trovare l’uomo, che stando alle prime ricostruzioni è morto nella serata di ieri, è stato l’ufficiale giudiziario che questa mattina avrebbe dovuto eseguire lo sfratto. Sul posto ambulanza, polizia scientifica e il pm di turno

Un uomo di 37 anni si è tolto la vita a Grosseto, nello stesso giorno in cui era prevista l’esecuzione dello sfratto. A trovarlo, impiccato all’interno dell’abitazione, è stato l'ufficiale giudiziario che questa mattina, poche ore dopo il gesto estremo, si è presentato a casa dell'uomo per eseguire l’ordinanza che gli era stata notificata. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si sarebbe tolto la vita nella serata di ieri. L'ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, insieme a una pattuglia della polizia. Nell'appartamento sono intervenuti anche gli uomini della polizia scientifica e il pm di turno.

Altro episodio a Sesto San Giovanni

Un episodio simile si era verificato poco più di un mese fa a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, quando un uomo di 71 si è gettato dal sesto piano del palazzo in cui abitaca durante lo sfratto che stava subendo. "Non ce la faccio più": queste le ultime parole scritte dall'uomo su un bigliettino lasciato in casa prima di compiere il gesto. 

