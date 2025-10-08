Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sesto San Giovanni, anziano muore gettandosi dal sesto piano durante lo sfratto

Cronaca

Il gesto è avvenuto alle 9.15 mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Sul posto è arrivato il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo

ascolta articolo

Tragedia oggi al Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Un uomo di 71 anni è morto questa mattina dopo essersi gettato dal sesto piano durante lo sfratto che stava subendo. All’arrivo dell'ufficiale giudiziario, l'anziano, che lasciato un biglietto di addio in casa, si è lanciato dal balcone.

Il gesto, improvviso, è avvenuto alle 9.15 mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli Guerra, si trovavano il suo avvocato e l'ufficiale giudiziario giunto per notificargli lo sfratto. Sul posto è arrivato il 118 che però non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. 

Cronaca: Ultime notizie

Milano, 71enne muore gettandosi dal 6° piano durante lo sfratto

Cronaca

Il gesto è avvenuto alle 9.15 mentre all'ingresso del palazzo in cui viveva, in via Puricelli...

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro in audizione in Vaticano

Cronaca

Un’audizione lunga oltre due ore per ripercorrere una delle vicende più oscure della storia...

Torino, il passeggino sfugge dalle mani della nonna. Grave il neonato

Cronaca

Il piccolo è caduto, battendo la testa, dopo che la carrozzina è precipitata per tre metri ed è...

Morto per un infarto Edoardo Alesse, ex rettore Università dell'Aquila

Cronaca

DDa quanto si apprende, si è trattato di un decesso improvviso che ha sconvolto la comunità...

Il Ministro Crosetto operato d'urgenza al colon, è in buone condizioni

Cronaca

Rimosse tre neoplasie al colon, ora si attende l'esito dell'esame istologico. Il messaggio della...

Cronaca: i più letti