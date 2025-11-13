Revenge porn, Leonardo La Russa chiede giustizia riparativa

Il figlio del presidente del Senato e l'amico Tommaso Gilardoni, dopo l'archiviazione delle indagini per violenza sessuale, sono rimasti imputati "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" relativi alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023. La Russa jr ha presentato un'offerta risarcitoria a favore della 22enne vittima dei presunti abusi, che lei al momento ha rifiutato

Leonardo La Russa, figlio del presidente del Senato, ha chiesto di accedere alla giustizia riparativa in merito all’accusa di revenge porn rimasta a carico del giovane e dell’amico Tommaso Gilardoni dopo le accuse di violenza sessuale. La Russa jr, attraverso i suoi legali, ha presentato un'offerta risarcitoria a favore della ragazza, che lei al momento ha rifiutato, e ha chiesto di potere accedere a un percorso di giustizia riparativa. Lo scorso 30 ottobre le indagini per violenza sessuale, relative ai presunti abusi ai danni di una 22enne avvenuti la notte tra il 18 e il 19 maggio 2023, a carico del figlio del presidente del Senato e dell'amico dj sono state archiviate. I due, però, sono rimasti imputati in udienza preliminare per due episodi distinti di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" su quella notte.