Madre uccide il figlio di nove anni nella loro casa nel Triestino

Una donna ha ucciso il figlio di nove anni tagliandogli la gola. È accaduto ieri sera nella loro abitazione nel centro di Muggia, in provincia di Trieste. La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre del bambino. La loro situazione familiare era seguita dal tribunale e dai servizi sociali. A dare l’allarme è stato il padre, che non vive in Friuli Venezia Giulia: non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Quando gli agenti della squadra mobile sono arrivati nell’abitazione, il bambino era già morto.