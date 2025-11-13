Madre uccide il figlio di nove anni nella loro casa nel Triestino

Il bambino è stato ucciso ieri sera con un taglio alla gola nella casa dove viveva con la madre, a Muggia, in provincia di Trieste. La donna, di origine ucraina, è separata dal padre del piccolo e la famiglia era seguita dai servizi sociali.
A dare l’allarme è stato il padre, che non riuscendo a contattare la donna ha chiesto l’intervento della polizia
Una donna ha ucciso il figlio di nove anni tagliandogli la gola. È accaduto ieri sera nella loro abitazione nel centro di Muggia, in provincia di Trieste. La donna, di nazionalità ucraina, è separata dal padre del bambino. La loro situazione familiare era seguita dal tribunale e dai servizi sociali. A dare l’allarme è stato il padre, che non vive in Friuli Venezia Giulia: non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Quando gli agenti della squadra mobile sono arrivati nell’abitazione, il bambino era già morto.
Indagini in corso sulla dinamica dell’omicidio
In base alle prime ricostruzioni, la donna avrebbe utilizzato un coltello da cucina per compiere l'omicidio e poi avrebbe tentato un gesto autolesionista. Secondo le prime informazioni, la donna, 55 anni, era in carico al Centro di salute mentale, mentre la famiglia era seguita dai servizi sociali. Una situazione definita difficile ma "non drammatica" dal sindaco di Muggia, Paolo Polidori. Il bambino frequentava il quarto anno della scuola elementare slovena di Muggia.
Ansa/Ipa
