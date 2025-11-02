Offerte Sky
Napoli, coppia in scooter spara e uccide 18enne

Cronaca

A Boscoreale, nel napoletano, una coppia in scooter ha fatto fuoco contro un gruppo di ragazzi. Un proiettile ha raggiunto e colpito un 18enne che, trasportato d'urgenza al pronto soccorso, è morto poco dopo. Gli investigatori non escludono l'ipotesi di un regolamento di conti.

