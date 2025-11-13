Arezzo, bimbo morto all'asilo: preghiera e fiaccolata a Soci

Lutto e raccoglimento a Soci, in provincia di Arezzo, dove nella giornata di ieri, 12 novembre, è morto il piccolo Leonardo, due anni, mentre giocava nel giardino dell'asilo nido "Ambarabà Ciccì Coccò". Il parroco locale, don José, ha invitato infatti la comunità nella chiesa parrocchiale per un momento di preghiera in memoria del bambino, programmata per questa sera alle ore 21. Al termine è prevista anche una fiaccolata per le vie del paese, come segnale di vicinanza alla famiglia colpita dalla tragedia.

L'indagine della procura

Intanto la procura di Arezzo, con il pm Angela Masiello, ha ufficialmente aperto un'inchiesta per omicidio colposo, al momento contro ignoti, con l'obiettivo di far luce su quanto successo e chiarire le circostanze legate alla tragedia, verificando allo stesso tempo eventuali responsabilità. La scuola, in questo senso, è stata posta sotto sequestro e nelle prossime ore verrà eseguita l'autopsia sul bambino. Secondo quanto emerso fino ad ora, il piccolo sarebbe morto strozzato dopo che un laccio di un indumento che indossava si sarebbe impigliato al ramo di un arbusto mentre si trovava nel giardino dell'asilo. I soccorsi da parte delle educatrici e del personale sanitario erano scattati subito, ma purtroppo senza esito. L'asilo è frequentato da 60 bambini, con 11 maestre e 5 persone che si occupano delle altre attività.