Arezzo, bambino di due anni muore in un asilo nido a Soci

Un bambino di appena due anni è morto questa mattina nel cortile di un asilo nido a Soci, frazione del comune di Bibbiena, in provincia di Arezzo. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe impigliato con il giubbotto a un albero durante un momento di gioco all'aperto e sarebbe morto strozzato. Il personale scolastico, accortosi immediatamente dell’accaduto, ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e l’elisoccorso Pegaso, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino sono stati purtroppo vani. I carabinieri hanno transennato l’area per consentire i rilievi e stanno conducendo le indagini per chiarire con precisione la dinamica della tragedia.