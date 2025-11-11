Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 novembre: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la questione dell'Autorità per la privacy, con la richiesta di azzeramento del consiglio da parte delle opposizioni. La premier Meloni attacca sindacati e Bankitalia sulla Manovra: "Ci vuole coraggio a dire che aiuta i ricchi". Spazio anche al caso di Nicolas Sarkozy, che torna in libertà vigilata: "In carcere è stata dura". In primo piano oggi anche l'esordio vincente di Jannik Sinner alle Atp Finals di Torino
- In primo piano il caso dell'Autorità per la privacy: "Tasse e Garante, alta tensione". La premier contro l'opposizione sulla legge di bilancio: "Ci vuole coraggio a dire che aiuta i ricchi". Schlein: "Via tutti i consiglieri dell'Authority". Spazio anche alla detenzione di Nicolas Sarkozy, che passa in libertà in vigilata: "Il carcere? E' stata dura". In prima pagina anche il tennis, con la vittoria di Sinner all'esordio alle Atp Finals di Torino: "Che bello essere qui". Infine, il caso Bbc con Trump che minaccia "una maxi querela".
- In apertura, la richiesta da parte di Elly Schlein dell'azzeramento del consiglio del Garante per la privacy: "Succube di conflitti di interesse". Sulla Manovra la premier Meloni attacca sindacati e Bankitalia: "Ci vuole coraggio a dire che è per ricchi". In prima pagina anche Nicolas Sarkozy che torna in loibertà vigilata: "In carcere è stata molto dura". Spazio anche alla Lega che dice "sì" alle "lezioni di sesso alle medie". E poi la "mail" con cui il ministro alla Cultura Giuli "chiedeva più tagli per il cinema".
- In primo piano ancora il caso dell'Autorità per la privacy: "Garante e tasse, Meloni attacca". Le opposizioni chiedono di "azzerarre l'Authority". FdI: "Nomine di Pd e M5S, non le difendiamo". In prima pagina, l'anniversario del femminicidio di Giulia Cecchettin con le parole del padre Gino: "I miei due anni senza Giulia". Spazio anche al progetto di Sam Altman: "Quel piano segreto dei miliardari Usa per creare bimbi geneticamente sani".
- In apertura la questione energia: "Tassa Ue: veto dell'Italia". E' "scontro sulla direttiva green che aumenta le accise su gas e carbone", mentre Giorgetti avverte: "Industria a rischio". Spazio anche alla Manovra: "Verso la conferma della cedolare secca al 21% sugli affitti brevi". In primo piano anche il rapporto Aifa, secondo cui si registra un aumento delle prescrizioni degli psicofarmaci ai bambini. In prima pagina anche le parole dell'agente Medhi, di origine bengalese, in servizio a Padova: "Ora aiuto chi mi ha accolto".
- "Inter primissima" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport. E sull'allenatore Chivu: "Ha fatto dimenticare Inzaghi in Serie A e in Champions e ha un attacco che fa paura". In primo piano anche il tennis con l'esordio vincente di Sinner alle Atp Finals: "E' subito festa". Spazio anche alle parole di De Laurentiis: "Conto su Conte". Poi, la Juve: "Spalletti cerca il regista, Juve su Bernarbé e Hojbjerg". Mentre Chiesa dice "no" alla Nazionale, e Gattuso: "Rispetto i problemi".
- In apertura il Napoli, con il confronto fra tecnico, presidente e Manna: "Giù le mani da Conte". De Leurentiis: "E' un uomo vero, siamo orgogliosi di lui". Spazio anche alla Juventus "senza rete": "David non segna dalla 1° giornata. Openda e Zhegrova a quota zero, soltanto un lampo da Conceiçao, cinque reti da Vlahovic e Yildiz". In prima pagina anche il tennis con l'esordio vincente alle Atp Finals: "Tutto facile con Auger".
- In apertura Elkann che "striglia" i piloti Ferrari e "responsabilizza" i bianconeri: "Ora la Juve con Spalletti deve vincere". In primo piano anche il tennis con l'esordio vincente alle Atp Finald con Auger-Aliassime. Sconfitto Musetti contro Fritz. Spazio anche al Napoli, con le parole di De Laurentiis: "Dimissioni Conte? Favola, lui uomo vero". Poi il "ribaltone" nell'Atalanta con l'esonero di Juric: "Atalanta a Palladino".
- In apertura le Borse: "Rimbalzo da fine shutdown. Milano al top dal 2007, risale Wall Street". Spazio anche all'intervista al viceministro dell'Economia, Maurizio Leo: "Irpef, il 75% degli sconti sotto 50mila euro". In prima pagina anche il rapporto Aif che segnala "psicofarmaci triplicati in 10 anni" e "più pillole ai minori". Poi, Federacciai: "L'industria deve tornare al centro delle politiche europee". Infine, Monte dei Paschi "pronta a rivedere" le alleanze con Axa e Anima.
- In primo piano il caso sull'Authority per la privacy: "Due su tre rispondono ai partiti". Le parole dell'avvocato Caterina Malavenda: "Querele temerarie: punire solo le affermazioni false con il dolo". Spazio anche all'Ucraina: "Zaluzhny sabotò NordStream, perquisito l'uomo di Zelensky". Poi, le dichiarazioni dei soldati Idf su Gaza: "Si poteva sparare senza alcun freno". In prima pagina anche la "Legge Mollicone per il insegnare il buon giornalismo".
- In primo piano la questione dell'educazione sessuale a scuola: "Ma col consenso dei genitori". Anche alle medie "sì a lezioni didattiche e informative". Il sondaggio: "Il 63% degli italiani d'accordo con il progetto". Spazio anche allo "scontro" sull'Authority e le parole di Giovanni Donzelli: "Garante? Fdi non difende un nome scelto da Pd e 5s". L'intervista a Ricolfi: "Il governo pensa al ceto medio, la sinistra solo a migranti e Lgbt".