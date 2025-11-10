Omicidio Verzeni, Sangare ritratta in aula: “Non ho ucciso io Sharon"

L'uomo è accusato di aver ucciso Sharon Verzeni a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola. "Passavo di lì in bici e ho visto Sharon che litigava con un uomo", ha detto Sangare ritrattando quanto precedentemente confessato

Nega ogni responsabilità Moussa Sangare, l'uomo di 31 anni in carcere con l'accusa di aver ucciso Sharon Verzeni a coltellate la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 a Terno d'Isola. Al via oggi il processo a Bergamo: l’uomo è stato sentito in tribunale e, a differenza della sua precedente confessione, ha affermato di essere innocente. "Passavo di lì in bici e ho visto Sharon che litigava con un uomo", ha detto. "Ho capito che la vicenda sarebbe finita male e non volevo entrare in questa situazione, ho accelerato e sono andato via. Poi mi è presa la paranoia di aver visto qualcosa che non dovevo, così mi sono liberato dei vestiti e del coltello".