Femminicidio Erika Preti, Dimitri Fricano torna ai domiciliari

Condizioni di salute incompatibili con la detenzione

Condannato a 30 anni, Fricano era già stato più di un anno ai domiciliari e aveva il permesso di uscire tre ore al giorno. A febbraio, il tribunale di sorveglianza lo aveva mandato nuovamente in carcere. Ma ora Fricano è tornato a scontare la pena ai domiciliari, a casa della madre. Non sono stati resi ufficiali i motivi, ma dovrebbero essere gli stessi dell’altra volta. A quanto pare le condizioni di salute del detenuto sono incompatibili col regime carcerario. Fricano è arrivato a pesare circa 200 chili, ha problemi evidenti di obesità oltre a difficoltà di movimento e di fumo eccessivo. Non è da escludere che le sue condizioni siano peggiorate.