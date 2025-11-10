Arezzo, elicottero disperso tra Toscana e Marche: riprese le ricerche

Le ricerche dell’elicottero privato scomparso ieri tra Toscana e Marche sono riprese all’alba di oggi. A bordo due imprenditori toscani, entrambi piloti esperti, decollati dal Lido di Venezia e svaniti dai radar nella zona di Badia Tedalda. Le operazioni sono rese difficili da nebbia e vento, mentre i soccorritori continuano a scandagliare l’area appenninica

Sono riprese alle prime luci di questa mattina le ricerche dell'elicottero privato scomparso ieri pomeriggio tra i rilievi dell'Appennino al confine tra Toscana e Marche. A bordo del velivolo, un Augusta Westland 109, ci sarebbero due persone: l’imprenditore orafo di Arezzo Mario Paglicci, 77 anni, e l'amico Fulvio Casini, 67 anni, imprenditore di Sinalunga (Siena), entrambi piloti esperti. L'ipotesi prevalente è che un'avaria abbia fatto precipitare il velivolo.

Il decollo da Venezia e la scomparsa dai radar

Il velivolo, di proprietà dei due uomini, era decollato dal Lido di Venezia dopo una sosta per il pranzo all'aeroporto Nicelli, diretto all'aviosuperficie Serristori di Castiglion Fiorentino, in Valdichiana, in provincia di Arezzo. Intorno alle 17 di domenica 9 novembre è scomparso dai radar nella zona di Badia Tedalda, tra le province di Arezzo, Pesaro Urbino e l’area appenninica al confine con l’Emilia-Romagna. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio grazie al sistema satellitare internazionale Cospas-Sarsat, che ha registrato una richiesta di aiuto. Da quel momento è stato attivato il dispositivo di emergenza che ha mobilitato vigili del fuoco, Soccorso Alpino, Croce Rossa, carabinieri, 118 e Aeronautica Militare.



Operazioni di ricerca difficili per nebbia e vento

Le condizioni meteo avverse, con nebbia fitta e vento, hanno reso complesse le ricerche per tutta la notte. L’elicottero Drago dei vigili del fuoco di Arezzo ha dovuto interrompere più volte i sorvoli, mentre circa trenta operatori hanno continuato le ricerche a terra nelle aree boschive di Borgo Pace e Parchiule, utilizzando anche droni termici per individuare eventuali tracce di calore o resti del velivolo. In base alle prime ricostruzioni, l'Agusta Westland 109 potrebbe aver avuto un'avaria al motore, forse segnalata dagli stessi piloti pochi istanti prima della scomparsa. Ma al momento non ci sono conferme ufficiali. I familiari dei due uomini seguono con apprensione le operazioni, mentre le squadre di soccorso sono tornate operative su più fronti, continuando a scandagliare la fitta vegetazione dell'Appennino.