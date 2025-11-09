Elicottero civile disperso tra Marche e Toscana: attivati soccorsi

Offerte Sky
Elicottero civile disperso tra Marche e Toscana: attivati i soccorsi

Cronaca

È un mezzo civile disperso nella zona impervia dell'Alpe della Luna al confine tra Toscana e Marche. Le ricerche proseguono, mentre le autorità seguono da vicino l’evolversi della situazione

 

ascolta articolo

È in corso una vasta operazione di ricerca per un elicottero civile disperso nella zona impervia dell'Alpe della Luna, al confine tra Toscana e Marche. La segnalazione è arrivata alle 17.00 al 118 della Asl Toscana sud est, dopo la perdita dei contatti con il velivolo.

Dopo la segnalazione di un elicottero che sarebbe precipitato, sono in corso ricerche nella zona di Borgo Pace in provincia di Pesaro Urbino, vicina al confine con Toscana e Umbria. A bordo del velivolo, un Augusta Westland 109, decollato da Venezia, secondo le prime informazioni, ci dovrebbero essere due persone.

Per coordinare i soccorsi, nella di Badia Tedalda, in provincia di Arezzo, è stato attivato il gruppo maxi emergenze, con il disaster manager e un infermiere in sala operativa, in collegamento con le sale operative provinciali confinanti. Sul posto operano l'ambulanza di Badia Tedalda, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il Sast, la Croce Rossa Italiana e l'elicottero dell’Aeronautica Militare.

Le ricerche proseguono in una zona caratterizzata da terreni impervi, mentre le autorità seguono da vicino l’evolversi della situazione.

