Maltempo, allerta arancione su Sardegna, gialla su 5 regioni

Le condizioni meteo avverse sono dovute a una saccatura atlantica in movimento dalla Penisola Iberica verso est, che favorisce la formazione di un minimo al suolo sul basso Tirreno. Nel suo transito verso levante provocherà un nuovo peggioramento, con precipitazioni su Sardegna e regioni meridionali. L'avviso prevede "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Campania, in estensione dalle prime ore della giornata a Sicilia, Calabria, Basilicata (in particolare i settori ionici) e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi una allerta arancione sulla Sardegna meridionale. Valutata inoltre allerta gialla su Sicilia, Calabria e su alcuni settori di Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna.