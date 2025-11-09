Maltempo, allerta arancione su Sardegna, gialla su 5 regioni

Introduzione
Una nuova area di bassa pressione sta riportando il maltempo su diverse regioni dell'Italia. Il vortice ciclonico è attivo già dalle prime ore di oggi, domenica 9 novembre, con nubi e piogge che hanno raggiunto inizialmente le due Isole Maggiori. Le prime precipitazioni si stanno concentrando sull’area sud-orientale della Sardegna e sui settori centrali e occidentali della Sicilia, dove non si escludono temporali locali. Proprio sulla Sardegna meridionale, per la giornata di oggi, è stata dichiarata l’allerta arancione. Ecco le previsioni delle prossime ore e dei prossimi giorni secondo IlMeteo.it.
Quello che devi sapere
Piogge in estensione al Sud
Con il passare delle ore, il “mulinello” di nubi e precipitazioni si sposterà verso il resto della Sicilia e le altre regioni meridionali. Tra il pomeriggio e la serata, mentre sulla Sardegna si osserveranno segnali di miglioramento, piogge e temporali si concentreranno in modo più diffuso su Sicilia, Campania, Calabria, coste della Basilicata e Puglia. Possibili fenomeni, seppur più isolati, anche lungo il versante adriatico centrale.
Allerta meteo: le regioni interessate
Le condizioni meteo avverse sono dovute a una saccatura atlantica in movimento dalla Penisola Iberica verso est, che favorisce la formazione di un minimo al suolo sul basso Tirreno. Nel suo transito verso levante provocherà un nuovo peggioramento, con precipitazioni su Sardegna e regioni meridionali. L'avviso prevede "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Campania, in estensione dalle prime ore della giornata a Sicilia, Calabria, Basilicata (in particolare i settori ionici) e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento". Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi una allerta arancione sulla Sardegna meridionale. Valutata inoltre allerta gialla su Sicilia, Calabria e su alcuni settori di Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna.
Non solo maltempo
Il maltempo non interesserà tutto il Paese: numerose regioni potranno infatti godere di un contesto più asciutto e in parte anche soleggiato.
Le Alpi, le Prealpi e gran parte del Centro potranno contare su ampie schiarite e un clima nel complesso gradevole, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Situazione diversa per le pianure del Nord e le vallate interne del Centro, dove si potranno formare nebbie notturne e mattutine, in grado di mantenere i cieli grigi anche per parte del giorno.
Uno sguardo alla prossima settimana
Dopo questa fase instabile, è atteso l’arrivo di un’area di alta pressione che riporterà maggiore stabilità su tutto il territorio nazionale a partire dalla prossima settimana. Come segnala, IlMeteo.it, per molte zone si potrà parlare dell’arrivo dell’Estate di San Martino, con tempo più stabile e clima più mite.
Settimana prossima meteo stabile e temperature in aumento
Dopo le ultime piogge attese nel corso di Lunedì 10 novembre al Sud (strascico del ciclone che interesserà parte dell’Italia nel corso di domenica), le condizioni meteo sono previste in netto miglioramento, grazie all'avanzata di un vasto campo di alta pressione, supportato da masse d'aria di origine subtropicale. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori il tempo sarà soleggiato e le temperature aumenteranno, con valori fino a 22-24°C tra Sicilia e Sardegna. Al Nord, invece, soprattutto in pianura, si manifesteranno le condizioni tipiche degli anticicloni autunnali e invernali: foschie e nebbie dense, attese dopo il tramonto e nelle prime ore del mattino. Su queste aree le ore notturne rimarranno più fredde.
Possibile cambio nella seconda metà del mese
Questa situazione dovrebbe proseguire almeno fino al weekend del 15-16 novembre, senza variazioni significative: l’alta pressione continuerà a dominare, garantendo tempo stabile e soleggiato. Per un vero cambiamento con un clima più freddo sarà necessario attendere la seconda metà del mese, quando masse d’aria polare potrebbero raggiungere il centro Europa e successivamente l’Italia, portando un calo termico e condizioni meteorologiche più perturbate.
Le previsioni di domenica
Al Nord, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso salvo locali nebbie in pianura. Al Centro, il tempo sarà un po' instabile su Lazio, Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni avremo un cielo con nubi sparse.
Al Sud, giornata compromessa dalle precipitazioni su gran parte delle regioni. Non mancheranno alcuni temporali e qualche schiarita soleggiata.
Le previsioni di lunedì
Al Nord, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Al Centro, la giornata trascorrerà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli settentrionali, temperature stabili.
Al Sud, la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso e con delle piogge deboli e irregolari su basso Tirreno, Puglia e sul Cilento.