Maltempo, allerta arancione in Sardegna, gialla in sei regioni

Domani, come detto, il maltempo tornerà a interessare prima la Sardegna e la Sicilia occidentale, dove il cielo è destinato a coprirsi rapidamente con rovesci e temporali anche intensi. Secondo IlMeteo.it, con il passare delle ore, la perturbazione si sposterà gradualmente verso il Mar Tirreno, coinvolgendo le altre regioni affacciate sul versante. Tra la notte e le prime ore di domenica le aree più esposte saranno Sicilia, Sardegna, Calabria, insieme ad Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. In queste zone potranno cadere localmente oltre 100 litri di pioggia per metro quadrato, una quantità pari alle precipitazioni che normalmente si registrano in un mese. Al nord, invece, il tempo risulterà decisamente più stabile e soleggiato, con temperature in lieve calo nelle ore notturne e all’alba, quando i valori potranno scendere sotto i 5°C anche in pianura.

Meteo - ©IPA/Fotogramma