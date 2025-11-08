Maltempo, allerta arancione in Sardegna, gialla in sei regioni. Le previsioniCronaca
Introduzione
In arrivo un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Una saccatura atlantica in movimento dalla Penisola Iberica verso Est favorisce la formazione di un’area di bassa pressione sul basso Tirreno che, spostandosi verso levante, porterà precipitazioni sulle regioni meridionali e sulla Sardegna. Lo ha comunicato il dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse d’intesa con le regioni interessate. Ecco le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni.
Quello che devi sapere
Precipitazioni e temporali tra oggi e domani
Secondo l’avviso, dal pomeriggio di oggi, sabato 8 novembre, sono attese precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sardegna e Campania. Dalle prime ore di domani, domenica 9 novembre, i fenomeni interesseranno la Sicilia e si estenderanno a Calabria, Basilicata - soprattutto sui settori ionici - e Puglia. Sono previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.
Allerta arancione in Sardegna, gialla in sei regioni
Sulla base dei fenomeni previsti e in atto, per la giornata di domani è stata valutata un’allerta arancione sulla Sardegna meridionale. Prevista inoltre allerta gialla su Sicilia, Calabria e su alcuni settori di Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna.
Le previsioni per le prossime ore
Domani, come detto, il maltempo tornerà a interessare prima la Sardegna e la Sicilia occidentale, dove il cielo è destinato a coprirsi rapidamente con rovesci e temporali anche intensi. Secondo IlMeteo.it, con il passare delle ore, la perturbazione si sposterà gradualmente verso il Mar Tirreno, coinvolgendo le altre regioni affacciate sul versante. Tra la notte e le prime ore di domenica le aree più esposte saranno Sicilia, Sardegna, Calabria, insieme ad Abruzzo, Molise, Puglia e Campania. In queste zone potranno cadere localmente oltre 100 litri di pioggia per metro quadrato, una quantità pari alle precipitazioni che normalmente si registrano in un mese. Al nord, invece, il tempo risulterà decisamente più stabile e soleggiato, con temperature in lieve calo nelle ore notturne e all’alba, quando i valori potranno scendere sotto i 5°C anche in pianura.
Atteso a sorpresa il ritorno del caldo
Dalla prossima settimana, le temperature torneranno a salire su diverse regioni italiane, con valori che localmente potranno superare i 24°C. Come segnala IlMeteo.it, alla base di questa fase anomala c’è l’arrivo di un forte anticiclone di matrice africana, che inizierà a interessare il Paese soprattutto dal 12 novembre, portando condizioni di stabilità atmosferica. Sulle pianure del Nord non mancheranno le nebbie, con valori termici più contenuti rispetto alle zone collinari e montane, mentre sul resto d’Italia sono attese temperature più simili a quelle di una primavera inoltrata.
Ecco quando e dove si rialzeranno le temperature
Il picco del rialzo termico si osserverà dopo la metà della prossima settimana, con Sardegna e Sicilia tra le aree più calde. In Sardegna le massime potranno raggiungere valori prossimi ai 23-25°C, in particolare nelle zone di Oristano, Carbonia e nel Sassarese; in Sicilia e in varie aree del Sud si potranno toccare i 21-22°C. Il caldo fuori stagione interesserà anche il Centro, con punte di 18-20°C a Roma e Firenze, mentre su alcuni settori della Val Padana, in assenza di nebbie, si potranno raggiungere 16-18°C. Anche in quota il rialzo sarà evidente, con lo zero termico che potrebbe salire oltre i 3000 metri sulle Alpi.
Le previsioni di domenica
Al Nord, la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso salvo locali nebbie in pianura. Al Centro, il tempo sarà un po' instabile su Lazio, Abruzzo e Molise. Sul resto delle regioni avremo un cielo con nubi sparse.
Al Sud, giornata compromessa dalle precipitazioni su gran parte delle regioni. Non mancheranno alcuni temporali e qualche schiarita soleggiata.
Le previsioni di lunedì
Al Nord, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Temperature stazionarie. Al Centro, la giornata trascorrerà con un cielo poco o irregolarmente nuvoloso su tutte le regioni. Venti deboli settentrionali, temperature stabili.
Al Sud, la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso e con delle piogge deboli e irregolari su basso Tirreno, Puglia e sul Cilento.