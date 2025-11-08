Incidente A22, auto finisce sotto un camion: morta 36enne incinta

Una donna di 36 anni, Stefania Palmieri, è morta ieri in un incidente sull’A22 tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. Nell’impatto ha perso la vita anche il bambino che portava in grembo. La sua auto si è scontrata con un mezzo pesante, finendo incastrata sotto il camion. Inutili i tentativi del 118 di rianimarla

Avrebbe partorito a breve la donna di 36 anni, Stefania Palmieri, morta ieri in un incidente stradale sull'autostrada A22 del Brennero. Nell'impatto ha perso la vita anche il bambino che portava in grembo. La notizia è riportata dall’edizione locale del Resto del Carlino e dalla Gazzetta di Modena.

La dinamica dell’incidente



L'incidente è avvenuto ieri mattina nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca. L’auto guidata da Stefania Palmieri si è scontrata, per cause ancora da accertare, con un mezzo pesante che la precedeva. L'auto è rimasta incastrata sotto il camion. Nonostante i tentativi del personale del 118, per la donna e il suo bambino non c'è stato nulla da fare. Stefania Palmieri era originaria di Modena, viveva a Padova e lavorava a Dolo (Venezia) per una ditta di abbigliamento con sede a Milano. La famiglia e il compagno sono sotto choc. La polizia stradale di Verona è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente. I funerali sono fissati per lunedì alle 12, presso la chiesa di San Lazzaro a Modena.La salma sarà poi trasferita al cimitero della chiesa di Santa Maddalena a Porto Mantovano.