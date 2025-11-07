Offerte Sky
"Be the Hope": il Gala annuale della Fondazione Robert F.Kennedy Human Rights Italia

Cronaca

A100 anni dalla nascita della Fondazione Robert F.Kennedy, durante l'evento di beneficenza del capitolo italiano, sono stati diversi i premi assegnati a personalità che hanno dato l'esempio e si sono distinte per il loro impegno in ambito sociale ed educativo 

Si è svolto ieri sera, giovedì 7 novembre, il gala annuale della Robert F. Kennedy Human Rights Italia, presso gli IBM Studios di Milano. Una ricorrenza speciale quella di quest’anno perchè coincide con i 100 anni dalla nascita di Robert F. Kennedy e con il ventennale della RFK Italia. La serata "Be The Hope" condotta da Maria Latella è stata dedicata alla raccolta fondi per sostenere i progetti realizzati dalla RFK Italia - come quelli nelle scuole italiane, centri estivi e servizi di doposcuola per i più vulnerabili o programmi di inclusione socio-lavorativa per le fasce più deboli - e ha visto la presenza dei vertici dell’Associazione: Kerry Kennedy (Presidentessa Onoraria), Donato Tramuto (Vicepresidente) e Federico Moro (Segretario Generale).

L'asta di beneficienza 

L’asta benefica che si è svolta durante la serata è stata realizzata grazie alla collaborazione con Christie’s (main partner dell’evento insieme a Ginori 1735 e IBM Italia), mentre l’asta silenziosa è stata organizzata sulla piattaforma Memorabid. La cena stellata è stata preparata dal celebre chef stellato Vito Mollica con il supporto di Papillon 1990 e durante l'evento l’artista Marco Nereo Rotelli ha offerto una performance esclusiva agli ospiti dedicata al centenario: un viaggio nella memoria, tra le parole di Robert Francis Kennedy e una luce, con la cifra stilistica dell’artista che ne ha illuminato il messaggio profondo.

Parità e inclusione nel lavoro, a che punto siamo? Parola agli uomini

Tra i premiati personalità di rilievo come Jasmine Paolini - campionessa di tennis - è stata premiata per la testimonianza di coraggio, determinazione e umiltà dentro e fuori dal campo, un esempio di resilienza e impegno etico che incarna l’immagine dello sport come veicolo di diritti umani, inclusione e giustizia. Bernabò Bocca - Presidente Fondazione CR Firenze - per il costante sostegno che la Fondazione dedica a progetti educativi e sociali volti a ridurre le disuguaglianze. Fabio Roia - Presidente Tribunale di Milano -, per il contributo alla tutela dei diritti umani, in particolare nel contrasto alla violenza di genere e al femminicidio con l’attivazione di sportelli di ascolto, formazione di operatori e partecipazione a commissioni parlamentari di inchiesta.  Leonardo Maria Del Vecchio - Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia - per l’impegno dedicato a garantire il diritto alla salute e all’inclusione attraverso la vista. 

"La Dolce Vita Challenge", cinema, sport e solidarietà

Le parole del presidente della Fondazione

“Da venti anni portiamo avanti in Italia progetti educativi e di sensibilizzazione ai diritti umani, lavorando per veicolare messaggi di inclusione e uguaglianza, nel solco dell’insegnamento lasciatoci da Robert F. Kennedy, del quale tra pochi giorni si celebreranno i cento anni dalla nascita"  ha affermato Stefano Lucchini, Presidente Robert F. Kennedy Human Rights Italia.  "Quest’anno abbiamo premiato personalità che si sono contraddistinte per il loro lavoro e impegno quotidiano, un esempio da seguire per tutti, specie per i più giovani”.

Il Gala annuale della Fondazione Robert F.Kennedy Human Rights Italia

