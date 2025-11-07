Festa del Torrone 2025 a Cremona: programma, eventi e date

La manifestazione si conferma come vetrina delle eccellenze locali e momento di grande richiamo turistico, capace di valorizzare il territorio con un linguaggio moderno e coinvolgente. Con un mix di gusto, creatività e cultura, la dolcezza torna protagonista nella città lombarda

Tutto pronto per la Festa del Torrone di Cremona, giunta ormai alla sua 28ª edizione, che animerà la città lombarda dall’8 al 16 novembre con un ricco programma che unisce tradizione, innovazione e spettacolo. Il cuore pulsante della festa sarà Piazza del Comune, che ospiterà attività interattive per tutte le età. Sotto la Loggia dei Militi, lo storico marchio Sperlari proporrà un’esperienza immersiva che combina tecnologia e musica: i visitatori potranno ascoltare, tramite dispositivi multimediali, un jingle esclusivo cantato da Mina, omaggio alla dolcezza e alla storia del marchio.

Numerose novità

L’evento, che è un simbolo della cultura dolciaria cremonese, offre quest’anno numerose novità e installazioni spettacolari. Tra queste, spicca un omaggio alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: cinque anelli olimpici interamente realizzati in torrone, simbolo dell’unione tra sport, cultura e gastronomia. Un’opera dolce che unisce sapori e passioni.