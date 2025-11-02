Le sagre e fiere d'autunno da non perdere in Italia a novembre

Introduzione
Autunno fa rima con sagra. Una tradizione tipicamente italiana. Non c’è un comune che non ami celebrare i suoi prodotti tipici, le tradizioni, le feste religiose con degustazioni, appuntamenti in piazza, stand e bancarelle. Un mese di sagre, musica e profumi d’autunno: ecco quali sono le feste più golose e suggestive di novembre da scoprire da Nord a Sud
Quello che devi sapere
Largo al tartufo
Novembre è ufficialmente iniziato e le località ancora animano le piazze con sagre ed eventi che risvegliano piccoli borghi e non solo. Per chi ama i weekend fuoriporta, le camminate nel foliage e le serate che profumano di convivialità ecco alcuni suggerimenti per le sagre e gli eventi di novembre più belli in programma in Italia.
Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba (CN)
È l’evento autunnale più famoso del Piemonte e uno dei più prestigiosi al mondo. Il Mercato Mondiale del Tartufo, al Cortile della Maddalena, è il cuore della manifestazione con tartufi controllati da esperti. Intorno si sviluppano show cooking, incontri culturali, spettacoli e l’Asta Mondiale del Tartufo. Alba si anima ogni weekend con migliaia di visitatori da tutto il mondo.
Sagra del Tartufo Bianco di Sant’Agostino (FE)
Anche Sant’Agostino profuma di tartufo. Dal 7 al 23 novembre 2025, per tre weekend consecutivi, il paese si riempie di visitatori, appassionati, curiosi e buongustai. Il tartufo è protagonista assoluto, interpretato in mille sfumature. Fondamentale una tappa al ristorante del Ricreatorio Don Isidoro Ghedini dove vengono serviti i piatti della tradizione a regola d’arte. Dal risotto cremoso al tartufo bianco alle tagliatelle fatte a mano, passando per le uova al tegamino con scaglie profumate e la fonduta vellutata, ogni piatto racconta una storia di passione e territorio. Il tutto accompagnato da una carta dei vini selezionata con cura, perché ogni boccone merita il suo brindisi.
Eurochocolate a Perugia
Dal 14 al 23 novembre 2025, Perugia si trasforma nella capitale mondiale della dolcezza con Eurochocolate, il festival dedicato interamente al cioccolato artigianale. Le vie del centro storico si riempiono di sculture di cacao, maestri cioccolatieri, degustazioni, laboratori e showcooking. Il tema del 2025 è “La festa tra le nuvole”, con installazioni sospese e atmosfere oniriche che renderanno la città un sogno di zucchero.
Castagnata di Novembre ad Anzio (RM)
Dal 7 al 9 novembre, ad Anzio, si respira un’atmosfera speciale con la Castagnata di Novembre, che unisce i sapori del mare e quelli della montagna in un unico abbraccio di gusto e beneficenza. Il Campo dell’Oratorio Santi Pio e Antonio si trasforma in una grande festa popolare, con caldarroste fumanti, vino novello 2025, gamberoni grigliati, alici marinate, fagioli con salsicce e dolci della tradizione
Festa del Torrone a Cremona
Dall’8 al 16 novembre torna l’annuale festa del torrone che per l’edizione vede un omaggio importante per Milano-Cortina 2026. In occasione delle Olimpiadi in arrivo è stata costruita una maxi installazione in torrone che raffigura proprio gli anelli olimpici. Oltre alle degustazioni, ai banchetti e alle proposte per lo shopping non perdete la rievocazione storica del matrimonio tra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza.
Sherbeth Festival a Palermo
Dal 7 al 10 novembre 2025, Palermo diventa la capitale del gelato artigianale con lo Sherbeth Festival, evento internazionale che celebra i maestri gelatieri da tutto il mondo. In Piazza Verdi, il “villaggio del gelato” ospita gusti classici e creazioni sorprendenti, laboratori, talk e degustazioni con chef e maestri gelatieri.
Antica Fiera di San Martino a Inveruno (MI)
Dal 14 al 17 novembre 2025, a Inveruno, torna l’Antica Fiera di San Martino, giunta alla sua 418esima edizione. Da non perdere la Mostra Zootecnica, dove si potranno incontrare cavalli, mucche, capre, asini e persino animali ornamentali. Ma non mancano le esperienze per famiglie, come la fattoria didattica e i mercati “Campagna Amica”, con prodotti genuini a km zero.