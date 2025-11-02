Le sagre e fiere d'autunno da non perdere in Italia a novembre

Novembre è ufficialmente iniziato e le località ancora animano le piazze con sagre ed eventi che risvegliano piccoli borghi e non solo. Per chi ama i weekend fuoriporta, le camminate nel foliage e le serate che profumano di convivialità ecco alcuni suggerimenti per le sagre e gli eventi di novembre più belli in programma in Italia.

Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba (CN)

È l’evento autunnale più famoso del Piemonte e uno dei più prestigiosi al mondo. Il Mercato Mondiale del Tartufo, al Cortile della Maddalena, è il cuore della manifestazione con tartufi controllati da esperti. Intorno si sviluppano show cooking, incontri culturali, spettacoli e l’Asta Mondiale del Tartufo. Alba si anima ogni weekend con migliaia di visitatori da tutto il mondo.

Tartufo