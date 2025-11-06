Sterminò famiglia a Paderno Dugnano, 19enne rinuncia a ricorso appello

Il giovane ha scelto di non impugnare la condanna a 20 anni. Quando aveva 17 anni uccise con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 nella loro villetta ascolta articolo

Riccardo Chiarioni, che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 in una villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese, uccise con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni, ha deciso di rinunciare al ricorso in appello. Il giovane dovrà quindi scontare la pena inflitta in primo grado dal Tribunale per i minorenni di Milano di 20 anni di reclusione. Chiaroni, che ora ha 19 anni, il 27 giugno scorso era stato condannato alla pena massima prevista per il triplice omicidio con rito abbreviato e la sentenza non aveva tenuto conto della perizia che aveva accertato per lui un vizio parziale di mente.

Le motivazioni della condanna in primo grado: "Lucido e spietato" A fine settembre, in 51 pagine di motivazioni, la giudice Paola Ghezzi del Tribunale per i minorenni aveva spiegato perché aveva deciso di condannare alla pena massima il ragazzo. Era "guidato", si leggeva nel verdetto, da "un pensiero stravagante" e "bizzarro", ossia il "progetto" di raggiungere "l'immortalità attraverso l'eliminazione" della sua famiglia, come lui stesso ha raccontato. E quando ha compiuto in modo "spietato" quella strage, rimasta senza un vero movente, hanno influito sia le "alterazioni" della sua personalità, sia una "grossa dose di rabbia ed odio narcisistici, accumulati ad ogni frustrazione". Non aveva, però, alcun vizio di mente ed anzi "ha lucidamente programmato, attuato, variato secondo il bisogno le proprie azioni, prima, durante e dopo". Leggi anche Strage Paderno Dugnano, i giudici: 17enne lucido e freddo

Lo psichiatra aveva accertato una semifermità mentale "Ovviamente non condivido questa motivazione. Il giudice non ha preso atto della concreta incidenza e del nesso di causalità che c'è tra la patologia di Riccardo ed il reato commesso", aveva spiegato l'avvocato Amedeo Rizza. Una perizia, firmata dallo psichiatra Franco Martelli, aveva accertato, infatti, una seminfermità del ragazzo. E riguardo alla pena, aveva aggiunto il difensore, "pur riconoscendo la necessità di concedere le attenuanti generiche con criterio di prevalenza per mitigarla", alla fine il Tribunale "ha dato il massimo". Secondo la giudice, il 17enne, per il quale ha retto anche l'aggravante della premeditazione, era capace di distinguere "la realtà dall'immaginazione" e aveva programmato di sterminare la famiglia almeno un giorno prima. Poi, ha agito quella notte, dopo la festa di compleanno del padre, quando tutti dormivano. Un tale "accanimento", ha scritto la giudice, "non può non avere" avuto "come 'benzina'" sentimenti di "odio". L'immagine che usciva fuori era quella del "bravo ragazzo, il ragazzo che non dà problemi in alcun ambito di vita", mentre lui covava, invece, "un importante malessere". Lo scorso luglio, il ragazzo nel carcere minorile ha ottenuto il diploma di maturità scientifica e si è iscritto all'università. Leggi anche Strage di Paderno Dugnano, 20 anni di reclusione al 18enne che uccise genitori e fratellino