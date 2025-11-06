Sterminò famiglia a Paderno Dugnano, 19enne rinuncia a ricorso appello

Il giovane ha scelto di non impugnare la condanna a 20 anni. Quando aveva 17 anni uccise con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 nella loro villetta
Riccardo Chiarioni, che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024 in una villetta a Paderno Dugnano, nel Milanese, uccise con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni, ha deciso di rinunciare al ricorso in appello. Il giovane dovrà quindi scontare la pena inflitta in primo grado dal Tribunale per i minorenni di Milano di 20 anni di reclusione. Chiaroni, che ora ha 19 anni, il 27 giugno scorso era stato condannato alla pena massima prevista per il triplice omicidio con rito abbreviato e la sentenza non aveva tenuto conto della perizia che aveva accertato per lui un vizio parziale di mente.
Le motivazioni della condanna in primo grado: "Lucido e spietato"
A fine settembre, in 51 pagine di motivazioni, la giudice Paola Ghezzi del Tribunale per i minorenni aveva spiegato perché aveva deciso di condannare alla pena massima il ragazzo. Era "guidato", si leggeva nel verdetto, da "un pensiero stravagante" e "bizzarro", ossia il "progetto" di raggiungere "l'immortalità attraverso l'eliminazione" della sua famiglia, come lui stesso ha raccontato. E quando ha compiuto in modo "spietato" quella strage, rimasta senza un vero movente, hanno influito sia le "alterazioni" della sua personalità, sia una "grossa dose di rabbia ed odio narcisistici, accumulati ad ogni frustrazione". Non aveva, però, alcun vizio di mente ed anzi "ha lucidamente programmato, attuato, variato secondo il bisogno le proprie azioni, prima, durante e dopo".
Leggi anche
Strage Paderno Dugnano, i giudici: 17enne lucido e freddo
Lo psichiatra aveva accertato una semifermità mentale
"Ovviamente non condivido questa motivazione. Il giudice non ha preso atto della concreta incidenza e del nesso di causalità che c'è tra la patologia di Riccardo ed il reato commesso", aveva spiegato l'avvocato Amedeo Rizza. Una perizia, firmata dallo psichiatra Franco Martelli, aveva accertato, infatti, una seminfermità del ragazzo. E riguardo alla pena, aveva aggiunto il difensore, "pur riconoscendo la necessità di concedere le attenuanti generiche con criterio di prevalenza per mitigarla", alla fine il Tribunale "ha dato il massimo". Secondo la giudice, il 17enne, per il quale ha retto anche l'aggravante della premeditazione, era capace di distinguere "la realtà dall'immaginazione" e aveva programmato di sterminare la famiglia almeno un giorno prima. Poi, ha agito quella notte, dopo la festa di compleanno del padre, quando tutti dormivano. Un tale "accanimento", ha scritto la giudice, "non può non avere" avuto "come 'benzina'" sentimenti di "odio". L'immagine che usciva fuori era quella del "bravo ragazzo, il ragazzo che non dà problemi in alcun ambito di vita", mentre lui covava, invece, "un importante malessere". Lo scorso luglio, il ragazzo nel carcere minorile ha ottenuto il diploma di maturità scientifica e si è iscritto all'università.
Leggi anche
Strage di Paderno Dugnano, 20 anni di reclusione al 18enne che uccise genitori e fratellino
Il legale del ragazzo: "Vuole seguire suo percorso"
"Come avvocato, tenendo conto delle motivazioni della sentenza, dal punto di vista giuridico la difesa avrebbe proposto appello, perché errata sia per il mancato riconoscimento della semi incapacità, sia per la pena eccessiva in quanto erano state riconosciute le attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle aggravanti. Riccardo ha ritenuto, però, di non proporre appello", ha sottolineato ancora l'avvocato Rizza. Il giovane ha scelto di non impugnare la condanna a 20 anni, spiega il difensore, "perché si sta rendendo conto di quanto ha compiuto e vuole espiare la sua pena, continuare a seguire il percorso di cure nell'istituto minorile e quello universitario, perché sta studiando, e quando sarà inizierà una nuova vita". La difesa, conclude l'avvocato, "a questo punto non può fare altro che rispettare la volontà dell'assistito".
Leggi anche
Strage in famiglia a Paderno, 17enne dichiarato parzialmente incapace
©IPA/Fotogramma
Adolescenti, 52% ha subito comportamenti violenti o lesivi in coppia
Emerge da un’indagine di Save the Children sulla violenza di genere in adolescenza, realizzata in collaborazione con Ipsos e diffusa alla vigilia del giorno di San Valentino insieme alla campagna social #chiamalaviolenza. Per il 43%, se davvero una ragazza non vuole avere un rapporto sessuale, il modo di sottrarsi lo può trovare. Il 29% ritiene che le ragazze possano contribuire a provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire o di comportarsi