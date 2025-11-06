Roma, disagi metro B: tratta interrotta tra Magliana e Castro Pretorio

Cronaca

Il rapporto 'Pendolaria-Speciale aree urbane' di Legambiente rivela che il nostro Paese è in coda tra gli Stati europei per la mobilità sostenibile su ferro. Mancano infrastrutture e siamo la nazione più legata all'utilizzo dell'auto. Le città italiane sono così penalizzate da traffico e smog. La Capitale risulta tra le peggiori in termini di dotazioni di binari e metro