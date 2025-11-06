Roma, disagi metro B: tratta interrotta tra Magliana e Castro Pretorio

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, disagi su metro B: tratta interrotta tra Magliana e Castro Pretorio

Cronaca
©Ansa

La metro B è rimasta ferma per circa tre ore tra Magliana e Castro Pretorio a causa di un problema tecnico. Durante lo stop sono state attivate navette sostitutive. La circolazione è ora tornata regolare

ascolta articolo

Nuova mattinata complicata per i pendolari romani. Questa mattina il servizio della metro B è stato interrotto per circa tre ore nel tratto tra Magliana e Castro Pretorio. Atac ha attivato navette sostitutive lungo il percorso interessato. Dai primi riscontri si tratterebbe di un problema tecnico, su cui i tecnici della municipalizzata sono intervenuti per ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. La situazione risulta ora tornata alla normalità.

Disagi sulle navette

Non è ancora stato chiarito quale malfunzionamento abbia causato lo stop. Le navette sostitutive sono state molto affollate, soprattutto nelle ore di punta, con molti passeggeri impossibilitati a salire a causa della calca. Sui canali social di Atac numerosi utenti stanno segnalando l’ennesimo disservizio e lamentando le difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro.

Leggi anche

Roma, metro B/B1 interrotta per albero caduto sui binari
FOTOGALLERY

©IPA/Fotogramma

1/10
Cronaca

Italia maglia nera in Europa per metro, tram, treni suburbani. REPORT

Il rapporto 'Pendolaria-Speciale aree urbane' di Legambiente rivela che il nostro Paese è in coda tra gli Stati europei per la mobilità sostenibile su ferro. Mancano infrastrutture e siamo la nazione più legata all'utilizzo dell'auto. Le città italiane sono così penalizzate da traffico e smog. La Capitale risulta tra le peggiori in termini di dotazioni di binari e metro

Vai alla Fotogallery

Cronaca: Ultime notizie

Milano, fermato pirata della strada che ha investito e ucciso 87enne

Cronaca

Si tratta di un giovane di 29 anni. Individuato come il guidatore del furgone bianco che ha...

Roma, disagi metro B: tratta interrotta tra Magliana e Castro Pretorio

Cronaca

La metro B è rimasta ferma per circa tre ore tra Magliana e Castro Pretorio a causa di un...

Accoltellata a Milano, oggi interrogatorio: per pm c'è premeditazione

Cronaca

La gip Rossella Mongiardo dovrà decidere sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione...

Scontro tra scuolabus e auto nel Torinese: morto conducente vettura

Cronaca

Ad Arignano si è verificato uno scontro frontale tra un autobus scolastico e una Bmw all'incrocio...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Il trionfo di Zohran Mamdani a New York domina le aperture dei giornali in edicola oggi. Si parla...

13 foto

Cronaca: i più letti