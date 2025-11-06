Roma, disagi metro B: tratta interrotta tra Magliana e Castro Pretorio

La metro B è rimasta ferma per circa tre ore tra Magliana e Castro Pretorio a causa di un problema tecnico. Durante lo stop sono state attivate navette sostitutive. La circolazione è ora tornata regolare
Nuova mattinata complicata per i pendolari romani. Questa mattina il servizio della metro B è stato interrotto per circa tre ore nel tratto tra Magliana e Castro Pretorio. Atac ha attivato navette sostitutive lungo il percorso interessato. Dai primi riscontri si tratterebbe di un problema tecnico, su cui i tecnici della municipalizzata sono intervenuti per ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile. La situazione risulta ora tornata alla normalità.
Disagi sulle navette
Non è ancora stato chiarito quale malfunzionamento abbia causato lo stop. Le navette sostitutive sono state molto affollate, soprattutto nelle ore di punta, con molti passeggeri impossibilitati a salire a causa della calca. Sui canali social di Atac numerosi utenti stanno segnalando l’ennesimo disservizio e lamentando le difficoltà nel raggiungere il posto di lavoro.
