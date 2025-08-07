Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Roma, metro B/B1 interrotta per albero caduto sui binari. Riattivato il servizio

Cronaca
©Getty

Verso le 9.30 un albero è caduto sulla linea B della metro, alla stazione di Basilica San Paolo. Dopo alcuni rallentamenti, la circolazione delle corse è stata interrotta, causando disagi ai pendolari e ai turisti costretti a scendere alla stazione di Garbatella.  Nessun ferito. Riattivato il servizio in tarda mattinata

ascolta articolo

Dopo circa due ore è stato riattivato il servizio sulla metro B/B1. Dalle 11,15 circa è ripreso lungo tutta la linea. Era stato fermato, e sostituito con bus, dopo la caduta di un albero a ridosso della linea in via Gaspare Gozzi, zona San Paolo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Albero cade su cavi metro, interrotte per due ore linee B e B1

Questa mattina, la caduta di un grosso albero sui cavi aerei della metro B in via Gaspare Gozzi, nei pressi della fermata metro San Paolo, ha causato l'interruzione del traffico metropolitano delle linee B e B1. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma San Paolo, i vigili del fuoco e personale della polizia locale di Roma Capitale impegnate nella messa in sicurezza dell'area e nella gestione della viabilità.

Approfondimento

Roma, Giubileo Giovani: più sicurezza su alcune linee metro

Cronaca: Ultime notizie

Verso l’esodo: i consigli della polizia prima di mettersi in viaggio

Cronaca

Ad agosto ormai inoltrato molti italiani sono pronti a godersi le vacanze estive. Nelle prossime...

Simona Cinà, oggi l’autopsia sulla giovane morta in piscina a Bagheria

Cronaca

In tarda mattinata è cominciato l’esame autoptico sul corpo della ragazza deceduta in piscina...

simona cina bagheria piscina

Roma, metro B/B1 interrotta per albero caduto sui binari

Cronaca

Verso le 9.30 un albero è caduto sulla linea B della metro, alla stazione di Basilica San Paolo....

Caso Resinovich, l’impronta trovata sul sacco nero non è di un guanto

Cronaca

Il Gip aveva chiesto venisse eseguito "un esame comparativo tra l'impronta guantata in trama di...

Rimini, sciopero bagnini il weekend prima di Ferragosto: ecco perché

Cronaca

La mobilitazione proclamata dalla Filcams-Cgil è legata alla vertenza che, da un paio di...

Cronaca: i più letti