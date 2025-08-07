Roma, metro B/B1 interrotta per albero caduto sui binari

Verso le 9.30 un albero è caduto sulla linea B della metro, alla stazione di Basilica San Paolo. Dopo alcuni rallentamenti, la circolazione delle corse è stata interrotta, causando disagi ai pendolari e ai turisti costretti a scendere alla stazione di Garbatella. Nessun ferito. Riattivato il servizio in tarda mattinata
Dopo circa due ore è stato riattivato il servizio sulla metro B/B1. Dalle 11,15 circa è ripreso lungo tutta la linea. Era stato fermato, e sostituito con bus, dopo la caduta di un albero a ridosso della linea in via Gaspare Gozzi, zona San Paolo. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.
Albero cade su cavi metro, interrotte per due ore linee B e B1
Questa mattina, la caduta di un grosso albero sui cavi aerei della metro B in via Gaspare Gozzi, nei pressi della fermata metro San Paolo, ha causato l'interruzione del traffico metropolitano delle linee B e B1. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma San Paolo, i vigili del fuoco e personale della polizia locale di Roma Capitale impegnate nella messa in sicurezza dell'area e nella gestione della viabilità.