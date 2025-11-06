Ragazzino investito da un furgone a Milano: è grave

Ragazzino di 12 anni travolto da un furgone a Milano. La vittima, in gravissime condizioni, è stata investita davanti agli occhi dei suoi genitori intorno alle 17,30 di questo pomeriggio mentre si trovava a piedi in via Bernardino Verro, nel quartiere Vigentino del capoluogo lombardo. Secondo quanto comunicato dalla Polizia Locale, il ragazzino era incosciente all'arrivo dei sanitari sul posto. È stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Cosa sappiamo

Stando alle prime ricostruzioni, il ragazzino stava attraversando la strada non sulle strisce pedonali ed è stato investito da un furgoncino Peugeot Boxer. L’uomo alla guida del mezzo si è subito fermato per prestare i primi soccorsi e chiamare il 112. All'arrivo dei soccorritori, intervenuti con un elicottero, un'ambulanza e un'automedica, il ragazzino era incosciente. Sul posto anche la polizia locale che sta lavorando per ricostruire quanto accaduto.