Napoli, Made in Italy tra innovazioni digitali e nuovi mercati

Napoli, Made in Italy tra innovazione, integrazione digitale e nuovi mercati

Cronaca

L'evento, intitolato “Tradizione e Innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova” si è tenuto a La Santissima Community Hub di Napoli il 31 ottobre

“Tradizione e Innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova” è così che è stato titolato l’evento promosso a Napoli venerdì 31 ottobre da Made in Italy community a cui hanno partecipato imprenditori, operatori del settore e piccole realtà locali. Obiettivo dell’iniziativa è stato riunire più menti brillanti dell'imprenditoria italiana per analizzare asset fondamentali per le imprese, l’export e il commercio della regione Campania. 

I temi affrontati durante l’evento di Made in Italy

La regione è la settima in Italia in termini di esportazione “con 21,7 miliardi di euro e circa 500mila aziende presenti sul territorio” ha commentato durante il discorso di apertura il fondatore di Made in Italy Roberto Santori. L’incontro si è tenuto a La Santissima Community Hub dopo che i partecipanti all’evento hanno fatto insieme una passeggiata “della città strepitosa, bellissima e ricca di mille sfaccettature”. Di grande rilevanza il focus che Santori ha richiamato su alcune delle principali trasformazioni con cui gli operatori del settore sono chiamati a misurarsi. Alcune di queste riguardano lo sviluppo di mercati alternativi a quello statunitense che continua a minacciare dazi, l’integrazione digitale che deve essere al passo con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e l’elaborazione di misure volte a favorire la transizione energetica. 

Un occhio al Sud America

“Le grandi e medie aziende italiane, come sanno già fare, stanno reagendo nel migliore dei modi alle incertezze del mercato, trovando nuovi canali di sbocco e nuovi mercati” ha aggiunto Santori. Tra i paesi elencato dal fondatore di Made in Italy; il Brasile, considerato primo paese italiano all'estero con circa 30 milioni di cittadini di origine italiana; l'Argentina; il Perù. Oltre alle Americhe, gli imprenditori italiani guardano anche all’est Europa. 

